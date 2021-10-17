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19 Mayıs'ta toprak kayması: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
19 Mayıs'ta toprak kayması: 1 ölü

Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Çandır Mahallesi'nde sulama kanalı çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

SAMSUN (İHA) - Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Çandır Mahallesi'nde sulama kanalı çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, saat 15.00 sıralarında müteahhit firma tarafından su borusu döşemesi için kanal açıldı. Bu sırada toprak kayması meydana geldi. Kanal içerisinde bulunan Harita Teknikeri Hakan Kolcu(32), kayan toprağın altında kaldı. İşçilerin yardımıyla toprak altından çıkartılan Kolcu, olay yerine çağırılan 112 acil servis ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tekniker yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor - SAMSUN

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