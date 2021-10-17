19 Mayıs ilçesi kollektör hattında sona gelindi

SAMSUN (Habermetre) - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in talimatı ile 17 ilçenin tamamında altyapı, atık su ve kanalizasyon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda 19 Mayıs ilçesi, Dereköy - Erenköy mevkiinde yapımı süren 3 bin 200 metrelik Atık Su Kollektör Hattı'nın 2 bin 900 metrelik kısmı tamamlandı. Kalan bölümün ise 30 gün içerisinde hizmete alınacağı belirtildi.

Yapılan ve ileriki dönemlerde yapılması planlanan imalatlar ile bölgede hali hazırda kullanılan foseptiklerin kaldırılacağı ve vatandaşların atık sularını kontrollü olarak bu tesise iletilmesinin sağlanacağını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "17 ilçenin tamamında altyapı, su ve kanalizasyon gibi sorunları görev süremizde bitireceğimizin sözünü vermiştik. Yakakent'ten Terme'ye, Vezirköprü'den Asarcık'a kadar tüm ilçelerimizin sorunlarını aynı anda çözüp değiştirip geliştiriyoruz. Tüm mahallelerin içme suyu meselesini de çözüyoruz" diyerek, "Yeni arıtma tesisleri kurup, var olanların bakımlarını yapıyor, kapasitelerini artırıyoruz. Aşırı yağışlarda taşkın ve sel riski olan söz konusu bölgelerde yağmur suyu hat çalışması da yaparak halkımızın can ve mal kaybı yaşamaması için çalışıyoruz. 19 Mayıs ilçesinde 2 bin 900 metrelik bölümü tamamlanan kollektör hattını da en kısa sürede tamamlayarak hizmete alacağız" ifadelerini kullandı.

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