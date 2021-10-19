19 Ekim Salı yayın akışı! Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
19 Ekim Salı 2021 günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. gelecek? Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Ada Masalı, Aşk Mantık İntikam, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Bir Zamanlar Kıbrıs, İkimizin Sırrı, Masterchef, Baht Oyunu, EDHO, Kalp Yarası, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Yalancı, Kırmızı Oda, Barbaroslar, Son Yaz yeni bölümü olacak mı? Bugün hangi diziler var? İşte 19 Ekim Salı TV8, Star TV, Kanal D, FOX TV ve TRT 1 yayın akışı!
Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 19 Ekim Salı yayın akışı Bugün hangi diziler var? 19 Ekim Salı Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 19 Ekim Salı ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! İşte detaylar haberimizde...
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
08:00 Kahvaltı Haberler i
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aman Reis Duymasın
22:15 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
06:15 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Kırık Hayatlar
12:15 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli 7
22:45 Yargı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:30 Star Haber
20:00 Ada Masalı
00:15 Sabahın Sultanı Seda Sayan
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Evlilik Hakkında Her Şey
23:45 Kanunsuz Topraklar
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Tek Yürek
09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
13:00 Bizim Köyün Kızları
16:30 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
00:15 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)
03:00 Gizemli Tarih "Ayasofya"
03:50 Bizim Köyün Kızları
06:30 Bir Başka Güzel
08:15 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Bir Başka Güzel Hazırlık
13:00 Bir Başka Güzel
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
22:30 İçimizden Biri
20.00 MasterChef (Yeni Bölüm) TV8
20:00 Aman Reis Duymasın ATV
20:00 Hızlı ve Öfkeli 7 KANAL D
20:00 Ada Masalı STAR TV
20:00 Evlilik Hakkında Her Şey FOX TV
20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı) TRT1
20:00 Güldür Güldür Show SHOW TV