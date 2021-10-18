19 Ekim Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri! İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

İSTANBUL (Haberler.com) - Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya 19 Ekim Salı Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 19 Ekim Salı İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Bugün elektrik kesilecek mi? Arnavutköy, Bağcılar, Kadıköy, Ümraniye, Fatih, Esenyurt, Beşiktaş Gaziosmanpaşa ilçelerinde elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 7817291

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, KÜMBET, TURUNÇ sk bölgelerinde 19/10/2021 09:00:00 - 19/10/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 7816385

ISTANBUL SARIYER ilce -RUMELİ HİSARI mah sk bölgelerinde 19/10/2021 09:00:00 - 19/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7816423

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah TUĞRUL, YEŞİLÇİMEN sk bölgelerinde 19/10/2021 14:00:00 - 19/10/2021 19:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 7798299

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah HAFİK, İMRANLI sk bölgelerinde 19/10/2021 10:00:00 - 19/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER İÇİN TIKLAYINIZ...

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