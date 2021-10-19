19 Ekim Muhtarları Günü Kutlu Olsun - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

19 Ekim Muhtarları Günü Kutlu Olsun

Habermetre - Haberler | Toplum
19 Ekim Muhtarları Günü Kutlu Olsun

19 Ekim Muhtarları Günü Kutlu OlsunMahallelerimize birinci derecede sorumluluk bilinciyle 24 saat görevi başında bulunan muhtarlarımızın, hizmetlerinin hatırlanması, sorunlarının konuşulması ve sorunlarına çözüm üretilmesi düşüncesiyle, hem milleti, hem devleti temsil gibi önemli bir...

19 Ekim Muhtarları Günü Kutlu OlsunMahallelerimize birinci derecede sorumluluk bilinciyle 24 saat görevi başında bulunan muhtarlarımızın, hizmetlerinin hatırlanması, sorunlarının konuşulması ve sorunlarına çözüm üretilmesi düşüncesiyle, hem milleti, hem devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten, Bünyanlı muhtarlarımız başta olmak üzere tüm muhtarlarımızın '19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, hayırlı ve başarılı görevler diliyorum.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title