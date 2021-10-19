"19 Ekim Muhtarlar Günü" törenle kutlandı.

19 Ekim 2021 Salı günü saat 09: 00'da "19 Ekim Muhtarlar Günü" münasebetiyle tören düzenlendi. Tören programı, Kontrollü Sosyal Hayat" koşulları göz önüne alınarak tedbir ve kurallara riayet edilerek, İlçemiz Cumhuriyet meydanında bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Dalaman Muhtarları ve Azaları Derneği Başkanı Merkez Mahallesi Muhtarı Mustafa Kemal YAMAN'ın günün anlam ve önemini belirten konuşması ile devam etti.

Düzenlenen tören programına; Kaymakamımız Sayın Mesut YAKUTA, Dalaman Belediye Başkan Vekili Şefika KARAŞAHİN EKİN, kurum amirleri ile mahalle muhtarlarımız katıldı.

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