"19 Ekim Muhtarlar Günü" Münasebetiyle Vali Coşkun'a Ziyaret

"19 Ekim Muhtarlar Günü" münasebetiyle Muhtar Dernekleri Valimiz Ömer Faruk Coşkun'u makamında ziyaret etti. Ziyarette Kahramanmaraş Büyükşehir Muhtarlar Derneği, Dulkadiroğlu Muhtarlar Derneği, Onikişubat Muhtarlar Derneği ve Onikişubat Muhtarları Yardımlaşma Derneği başkanları ve üyeleriyle bir araya gelen Vali Coşkun, muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik etti. Ziyaret esnasında muhtarlarımızla bir süre hasbihal eden Vali Coşkun "Devletimiz ve milletimiz arasında gönül köprüleri kuran siz değerli muhtarlarımız, devletimizin gören ve gözeten gözü, aziz milletimizin işiten kulağı, vatandaşlarımıza zor zamanlarında uzanan şefkat elisiniz. Bu vesileyle tüm muhtarlarımızın "19 Ekim Muhtarlar Günü'nü" kutluyor, aileleriyle birlikte huzurlu ve sağlık dolu bir yaşam niyaz ediyorum" dedi. Ziyarette muhtarlarda Vali Coşkun'a kabullerinden duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

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