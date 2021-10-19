19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlu Olsun!

Muhtarlık müessesesi; Asil kültürümüzün ve sosyal hayatımızın önemli birer yapı taşlarından olmakla birlikte, yerel demokrasilerin en eski örneğini temsil ettiği gibi yüce devletimizin her noktadaki kurumsal temsilcisi olarak da hizmet paydaşlarımızın en önemlilerindendir.

Aziz milletimizin, devlete ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapının muhtarlarımız olduğu bilinciyle yönetim anlayışımızda önemli bir yer tutan muhtarlık müessesesi, günümüzün şartları ve koşullarında kendini yenileyen ve geliştiren müesseselerin başında geldiği gibi en ücradaki yerleşim yerine bile çağdaş kamu yönetimi anlayışını taşıyarak, iyi gün kötü gün ayırt etmeksizin halkımızın her daim yanında ve hizmetinde olduğu da şüphesizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle; Kamu hizmetlerine paydaş olan muhterem muhtarlarımıza üstün gayretlerinden ve fedakarlıklarından dolayı şükranlarımı sunarken, İlçemizde görev yapan tüm mahalle ve köy muhtarlarımızın "Muhtarlar Günü" nü en içten duygularımla kutlarım.

Ali Cemal ALTINÖZ

Kaymakam

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