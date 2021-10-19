GAZİANTEP (İHA) - 19 Ekim Muhtarlar günü kutlamaları Gaziantep'te başladı

GAZİANTEP - 19 Ekim Muhtarlar Günü Gaziantep'te düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İlk tören 15 Temmuz Demokrasi Meydanındaki Atatürk anıtına çelenk bırakmayla başladı. Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından Günün anlam konuşmasını Türkiye Muhtarlar Federasyonu Gaziantep Şube Başkanı Kemal Titiz yaptı. Titiz, 19 Ekimi kendilerine muhtarlar günü olarak kendilerine hediye eden Cumhurbaşkanına, Hükümete ve Gazi Meclise teşekkür etti.

Kemal Titiz kendileri bugünü muhtarlar günü olarak hediye eden Cumhurbaşkanına teşekkür ederek, "Demokrasimizin ilk halkasını oluşturan muhtarlarımız seçilmiş oldukları köy ve mahallelerdeki ihtiyaç ve talepleri tespit ederek yapılacak olan kamu hizmetlerinin daha verimli bir şekilde yerine getirilmesi noktasında önemli bir görevi üstlenmektedir. Pandemi döneminde filyasyon ekiplerinin yönlendirmesi ve karantina olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında muhtarlarımızın önemli katkıları olmuştur. 15 Temmuz hain darbe girişimindeki cesur tavrıyla özellikle onursal başkanımız merhum Ökkeş Titiz'i ve vefat eden muhtarlarımızı rahmetle anıyorum" dedi.

"Gaziantep protokolü muhtarlarla bir araya geldi"

Çelenk bırakma töreninin ardından Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu muhtarlarla bir araya gelerek günlerini kutladı.

Gaziantep Valisi Davut Gül muhtarlar gününü kutlayarak, "19 Ekim Muhtarlar Günü olarak ilan edilmişti. Bununla ilgili bir yasal düzenleme yapılmıştı. Muhtarlık müessesesi her geçen gün güçleniyor. İnşallah bundan sonrada güçlenmeye devam edecek. Burada sizlerin sorumluluğunu biliyor sizleri çok iyi anlıyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri bizlere iletiyorsunuz. Görevde olan bütün muhtarlara teşekkür ediyorum kalanlara sağlık sıhhat diliyorum" diye konuştu.