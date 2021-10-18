19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ KUTLAMA PROGRAMI

İlçemiz Muhtarlarınca Atatürk Anıtına Çelenk Sunulması. 2Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ile Bayrağın göndere çekilmesi. 3Ocaklı Mahallesi Muhtarı Yusuf SOYSAL tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması. NOT: Programa, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan veya Milletvekillerinin katılması durumunda, 05/05/2012 tarihli Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girenUlusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kuruluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliğindeöngörülen protokol esasları uygulanır. 2-Saat 09. 30'da Dörtyol Belediye Başkanlığının ev sahipliğinde, Kaymakam Sayın Aydın ERGÜN'ün katılımlımı, muhtarlar ve kurum müdürleriyle Mandarin Kafede kahvaltı ve sohbet. 3-GÖREVLER19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlamaları kapsamında yürütülecek olan programlar yukarıda belirlenmiştir. Bu programların bir düzen içerisinde yürütülebilmesi için gerekli çalışmaları yapacak kurum ve görevleri aşağıda belirlenmiştir. 3. 1. DÖRTYOL KAYMAKAMLIĞI (İdare ve Denetim Şefliği)1. Programın yürütülmesinin sağlanması,, 2. Programın görevli ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarınadağıtımının yapılması, 3. Programın Mahalle Muhtarlarına tebliğ edilmesinin sağlaması. 3. 2. DÖRTYOL KAYMAKAMLIĞI (Basın Bürosu)1. Yerel televizyon ve yazılı basına 19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlamasına ilişkin yayınlarınyapılması konusunda tavsiye ve teşvikte bulunulmak. 3. 3. DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI1. Ses düzeninin saat 08. 30'da Atatürk Anıtında, tüm kontrolleri yapılarak kullanıma hazır halde bulundurulması, 2. Çelenk Sunma Töreninde göndere çekilecek Bayrağın saat: 09. 00'da hazır olmasının sağlanması, 3. Kanuşma kürsüsünün Atatürk Anıtına nakledilmesi, 4. Herhangi bir elektrik kesintisine karşı yedek jeneratör bulundurulması, 5. Muhtarlara Mandarin Kafede kahvaltı verilmesinin sağlanması. 3. 4. İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ1. Atatürk Anıtında icra edilecek Çelenk Sunma Programı için gerekli güvenlik ve trafik tedbirlerinin (Araç ve yaya trafiğine mümkün olduğunca az kısıtlama getirecek şekilde) planlamak ve uygulanmak. 3. 5. İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ1. Çelenk Sunma Töreninin, Komite kararlarına uygun olarak yönetecek tören yöneticisini, program sunucusunu görevlendirmek ve görevlendirilecek kişileri Kaymakamlık İlçe İdare ve Denetim Şefliğine bildirmek. 2. İstiklal Marşının okunması sırasında bayrağı göndere çekecek 3 öğrenci görevlendirilmesi3. Çelenk Sunma Töreninde, İstiklal Marşını okutmak üzere müzik öğretmeni görevlendirmek. 3. 6. İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜSaat 09. 00'da Atatürk Anıtında yapılacak Çelenk Sunma Töreni esnasında oluşabilecek kazalara veya sağlık problemlerine anında müdahale edebilecek sağlık ekibi ve ambulans görevlendirmek. Muhtarlar Günü Kutlama Komitesi

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