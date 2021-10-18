19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlama Programı - Haberler
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19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlama Programı

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19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlama Programı

19 EKİM 2021 SALISAAT: AÇIKLAMA09: 45 Heykel Atatürk Anıtı Önünde Toplanma09: 55 Çelenk Sunumu (Heykel Atatürk Anıtı)10: 00 Saygı Duruşu, İstiklal Marşı'mızın Okunması10: 05 Bursa Muhtarları Adına Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Sayın Halil TURAN'ın Konuşması10: 15 Bursa Muhtarları Adına...

19 EKİM 2021 SALI

SAAT: AÇIKLAMA

09: 45 Heykel Atatürk Anıtı Önünde Toplanma

09: 55 Çelenk Sunumu (Heykel Atatürk Anıtı)

10: 00 Saygı Duruşu, İstiklal Marşı'mızın Okunması

10: 05 Bursa Muhtarları Adına Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Sayın Halil TURAN'ın Konuşması

10: 15 Bursa Muhtarları Adına Heyetin Bursa Valisi Sayın Yakup CANBOLAT'ı Makamında Ziyareti

(Heykel Valilik Binası)

11: 00 Bursa Muhtarları Adına Heyetin Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Alinur AKTAŞ'ı Makamında Ziyareti

(Yeni Belediye Binası Ankara Yolu)

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