19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlama Programı
19 EKİM 2021 SALISAAT: AÇIKLAMA09: 45 Heykel Atatürk Anıtı Önünde Toplanma09: 55 Çelenk Sunumu (Heykel Atatürk Anıtı)10: 00 Saygı Duruşu, İstiklal Marşı'mızın Okunması10: 05 Bursa Muhtarları Adına Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Sayın Halil TURAN'ın Konuşması10: 15 Bursa Muhtarları Adına...
19 EKİM 2021 SALI
SAAT: AÇIKLAMA
09: 45 Heykel Atatürk Anıtı Önünde Toplanma
09: 55 Çelenk Sunumu (Heykel Atatürk Anıtı)
10: 00 Saygı Duruşu, İstiklal Marşı'mızın Okunması
10: 05 Bursa Muhtarları Adına Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Sayın Halil TURAN'ın Konuşması
10: 15 Bursa Muhtarları Adına Heyetin Bursa Valisi Sayın Yakup CANBOLAT'ı Makamında Ziyareti
(Heykel Valilik Binası)
11: 00 Bursa Muhtarları Adına Heyetin Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Alinur AKTAŞ'ı Makamında Ziyareti
(Yeni Belediye Binası Ankara Yolu)
Habermetre - Son Dakika Haberleri