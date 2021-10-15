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19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlama Programı

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19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlama Programı

Valimiz Sayın Rahmi DOĞAN' ı Makamında ziyaret;İlgi KurumHatay Valiliği Özel Kalem MüdürlüğüTarih18/10/2021Saat12: 15ÇELENK SUNMA TÖRENİİlgili Kurumİl Milli Eğitim MüdürlüğüTarih19 Ekim 2021 SalıYerAtatürk AnıtıSaat: 10: 00.

HATAY (Habermetre) - Valimiz Sayın Rahmi DOĞAN' ı Makamında ziyaret;

İlgi Kurum

Hatay Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü

Tarih

18/10/2021

Saat

12: 15

ÇELENK SUNMA TÖRENİ

İlgili Kurum

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Tarih

19 Ekim 2021 Salı

Yer

Atatürk Anıtı

Saat:

10: 00

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