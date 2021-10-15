19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlama Programı
Valimiz Sayın Rahmi DOĞAN' ı Makamında ziyaret;İlgi KurumHatay Valiliği Özel Kalem MüdürlüğüTarih18/10/2021Saat12: 15ÇELENK SUNMA TÖRENİİlgili Kurumİl Milli Eğitim MüdürlüğüTarih19 Ekim 2021 SalıYerAtatürk AnıtıSaat: 10: 00.
HATAY (Habermetre) - Valimiz Sayın Rahmi DOĞAN' ı Makamında ziyaret;
İlgi Kurum
Hatay Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü
Tarih
18/10/2021
Saat
12: 15
ÇELENK SUNMA TÖRENİ
İlgili Kurum
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Tarih
19 Ekim 2021 Salı
Yer
Atatürk Anıtı
Saat:
10: 00
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