19 Ekim Muhtarlar Günü İlçemizde Kutlandı

19 Ekim Muhtarlar Günü İlçemizde KutlandıBünyan'da 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı. Program, saygı duruşunda bulunulması İstiklal Marşı'nın okunması ve Muhtarlar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunum töreni ile başladı. Proğrama, Sayın Kaymakamımız Turgut GÜLEN, Belediye Başkanı Özkan ALTUN, Emniyet Müdür V. Savaş ÖZKAYA, İlçe Jandarma Komutanı Kadir ER, İlçe Müftüsü Mahmut TAŞYAPAN, Mahalle Muhtarları, daire amirleri ve STK temsilcileri katıldı. Ardından Bünyan Belediyesi Sosyal Tesislerinde Ekim ayı muhtarlar toplantısı düzenlendi, Muhtarlar sorunlarını ve önerilerini toplantıda dile getirdiler, Sayın Kaymakamımız Turgut GÜLEN Muhtarların Muhtarlar Gününü tebrik ettiler.

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