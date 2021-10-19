19 Ekim Muhtarlar Günü, bugün düzenlenen tören ve programlarla kutlandı

2015 yılında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesi sonrası ilk kez 2016 yılında kutlanan 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında bugün İnegöl'de de tüm bir dizi etkinlik düzenlendi. Sabah 10.00'da Atatürk Anıtında başlayan resmi törenler sonrası Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde muhtarlarla buluşma programı gerçekleştirildi.

MUHTAR, DEVLETİN TÜM KURUMLARINI TEMSİL EDER

Atatürk anıtında başlayan törende, İnegöl Muhtarlar Derneği tarafından anıta çelenk sunumu yapıldı. Ardından Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban ve protokol üyelerinin katılımıyla muhtarlar buluşma programı düzenlendi. Burada bir konuşma yapan İnegöl Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı Mesut Çelebi, "Muhtarlık müessesesi kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın en eski ve en önemli yapı taşlarından olup, devletimizin her noktadaki temsilciliğini üstlenmektedir. Muhtarlık 2. Mahmut döneminde 19 Ekim 1829 tarihinde kurulmuştur.191 yıldır faaliyetlerini sürdüren muhtarlarımız, seçim ile göreve gelen ilk yöneticiler unvanına sahiptir. Ayrıca devletimizin mühür ve beratı olan yegane seçilmiş kişiler köy ve mahalle muhtarlarıdır. Ülkemizde köy ve mahalle muhtarı olarak 50 bin 340 muhtarlığımız görev yapmaktadır. İlçemizde ise bu rakam 116'dır. Muhtarlarımız amiri oldukları köy ve mahallelerde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekle birlikte halkımız ve kurumlar arasında köprü görevini de üstlenmektedir" dedi.

HEPİMİZİN SORUMLULUKLARI VE YÜKÜ AĞIR

Belediye Başkanı Alper Taban ise hatırlamak ve hatırlanmanın çok güzel duygular olduğuna dikkat çekerek "Sembolik günler de olsa faydaya dönüşmesini yüce rabbimden niyaz ediyorum. Tabi Belediye Başkanı olarak aslında sizlerle aynı taraftayız. Muhtarlarımızla seçilmiş taraftayız. Bizler halkın seçtiği temsilcileriz ve belirli bir dönem içerisinde icra hakkına sahip kişileriz. Hepimizin sorumlulukları ve yükü ağır. Mahcup olmama duygusu ile çalışıyoruz. Çünkü bize güvenen ve inanan insanlar en büyük sorumluluğu bizlere emanet etmiş oldular" diye konuştu.

SİZLERLE GÖREV YAPMAK BENİM İÇİN BÜYÜK BİR GURUR VE ONUR

Muhtarlarla dertlerinin ortak olduğuna da vurgu yapan Taban, "Burada hem çok genç kardeşlerimiz var hem de tecrübeli diyebileceğimiz ağabeylerimiz var. Dolayısıyla sizlerle görev yapmak benim için büyük bir gurur ve onur. Kalan süre içerisinde de inşallah en güzel şekilde görevlerimizi yerine getirmeye çalışacağız. Emin olun sizin dertlendiğiniz her konu aslında bizim de derdimiz. Dertlerimiz müşterek. Ben her birinize gayret ve emeklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle 19 Ekim Muhtarlar Gününüzü kutluyorum" açıklamalarında bulundu.

MUHTARLAR, DEMOKRASİNİN BAŞLANGIÇ NOKTASIDIR

Törende son konuşmayı Kaymakam Eren Arslan yaptı. 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle bir araya geldiklerini belirten Arslan, "Muhtarlık müessesesinin 19 Ekim 1829'da topraklarımızda icrasıyla birlikte başlayan süreçte 2015 yılında Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle Muhtarlar Günü olarak kutlanması kararlaştırıldı. Bugün de 6'ncısını hep birlikte yaşıyoruz. Yerel yönetimler, gerek demokratik hayatta oynadıkları roller gerekse de kamu hizmetlerinin halka sunulması ve erişiminde yüklendikleri fonksiyonlar sebebiyle halkın yönetime katılmasının ilk aşamasıdır. Yerel yönetimlerin de en küçük birimi köy ve mahalle muhtarlıklarıdır. Aslında demokrasinin başlangıç noktasıdır. Muhtarlar mevcut 76 değişik kanunda, toplam 340 maddede farklı görevler üstlenmiştir. Muhtarlık kurumu, kendisine en yakın yönetim birimi olarak vatandaşımızın her an yanındadır. Bu duygu ve düşüncelerle muhtar olarak görev yapan arkadaşlarımızı sevgi ve saygıyla anıyorum. Tüm muhtarlarımızın muhtarlar gününü kutluyorum" şeklinde konuştu.

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