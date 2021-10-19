AFAD verilerine göre Akdeniz açıklarında 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Antalya ve çevresinde, Isparta, Aydın ve Denizli'de de hissedildi. Peki, 19 Ekim Antalya depremi nerede oldu, hangi ilçede, nerelerden hissedildi? Deprem kaç şiddetinde? Antalya depremi merkez üssü neresidir? İşte bilgiler...

19 EKİM 2021 ANTALYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'da yer alan verilere göre 19 Ekim Salı saat 08:32:35sularında Antalya'da deprem meydana geldi. Depremin şiddeti 6.0 olarak ölçüldü.

Sabah 8:32'de Akdeniz'de Kaş açıklarında 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin Antalya ve çevresinde, Isparta, Aydın ve Denizli'de de hissedildiği öğrenildi. AFAD verilerine göre deprem, 9.59 km derinlikte gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 6.1 olarak açıkladı.

19 EKİM ANTALYA DEPREMİ MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

Depremin merkez üssü Antalya'nın Kaş ilçesi açıkları (155 km) olarak belirtildi.

"CAN VE MAL KAYBI YOK"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "İlimiz Kaş ilçesi açıklarında (155 km), saat 08.32'de 6,0 büyüklüğünde meydana gelen depremde, şu ana kadar gelen bilgilere göre çok şükür can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

BELEDİYE BAŞKANI VE KAYMAKAM'DAN AÇIKLAMA

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ise "Ben hissetmedim. Çevreden bize ulaşan herhangi bir hasar olduğuna dair bilgi yok. Deprem çok açıkta olduğu için Kaş ilçe merkezi ve mahallelerinde fazla hissedilmedi" açıklamasında bulundu.

Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı da "54 mahalle muhtarımızla iletişim sağlandı. Şu ana kadar Kaş ilçemizde tespit edilen hiçbir olumsuzluk yok. Can ve mal kaybı yok" dedi.

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