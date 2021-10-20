19 Ekim 2021 Haberleri
19 Ekim 2021 Manşet Haberleri.
- Bakan Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili sözlerine sert çıktı: Bu millet hiçbir şeyden korkmadı
- Beşiktaş'ta Sporting maçı sonrası dikkat çeken istatistik! Siyah-beyazlılar 17 maçtır kalesini gole kapatamıyor
- Öğrencisini istismardan yargılanan müdür yardımcısından rezil savunma: Kılık kıyafeti çok şık ve dikkat çekiciydi
- Fahriye Evcen kıyafetiyle göz doldurdu! Son paylaşımıyla adeta büyüledi
- 58 milyon euro yatırım yapılan Türkiye'nin ilk yerli şanzımanı tanıtıldı
- Şampiyonlar Ligi'nde büyük hüsran! Beşiktaş, Sporting maçında taraftarı önünde bir ilki yaşadı
- Aşı olmayan baba ve oğul 4 gün arayla hayatını kaybetti
- Burcu Biricik, şalvar giyip tülbent taktı! Makyajsız hali dikkat çekti
- Farklı Sporting mağlubiyeti sonrası Sergen Yalçın: Çıkarılacak ders yok, şans
- Afrika'daki dörtlü zirveden ortak bildiri: Terörle mücadele iş birliği vurgusu yapıldı
- Park kavgasında 11 kişi hastanelik oldu! Gözaltılar var
- Taraftar saç baş yoldu! Batshuayi'nin kaçırdığı goller sonrası eski Fenerbahçeli Samatta gündeme oturdu
- Sporting maçı sonrası Beşiktaşlı Welinton'dan duran top itirafı: Çalışmıştık
- Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2'si ağır 12 yaralı
- Tırın devirdiği elektrik direği, ardı ardına iki araca çarptıktan sonra minibüsün ön camından girdi
- ABD'de yapılan araştırma, Pfizer-BioNTech aşısının gençlerde etkinliğini kanıtladı
- Dolmabahçe'de büyük yıkım! Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, sahasında Sporting'e 4-1 mağlup oldu
- Sporting'in attığı gollerdeki detay Beşiktaş taraftarını çileden çıkardı: Rezillik
- FBI, Putin'e yakınlığıyla bilinen Rus iş adamının Washington'daki evini bastı
- Son Dakika: Türkiye'de 19 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 223 kişi vefat etti, 30 bin 862 yeni vaka tespit edildi
- Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye raporuna sert tepki: Yine çifte standartlı yaklaşım sergilendi
- TFF ceza yağdıracak! Trabzonspor maçı sonrası Fenerbahçe'de 4 isim PFDK'ye sevk edildi
- 5 kişinin öldüğü olayda yeni detay! İki ailenin çatışmasına atların kavgası sebep oldu
- Kongo'da kaza yapan kamyonun kasasındaki 50 kişi öldü
- Kuraklık bıttımı da vurdu! Hasadına başlandı, kilogram fiyatının 400 lira olması bekleniyor
- Babacan'dan Bahçeli'yi çok kızdıracak sözler! Eski videolarını izletti, kendini tutamadı güldü
- Türkiye'den 3 ülkeye sert bildiri tepkisi: Mısır, Doğu Akdeniz'de işbirliği yapabileceği gerçek adresi halen kavrayamadı
- Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin deplasmanda Antwerp'le karşılaşacağı maç seyircisiz oynanacak
- 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Özdemir Bayraktar için taziye mesajı! 8 yıl önceki fotoğrafla veda etti
- Oğulcan Engin ile aşk yaşayan Miray Daner, Türk sinemasının usta isminin akrabası çıktı
- Almanya'da rekor kıran akaryakıt fiyatları, sürücüleri komşu ülkeye yönlendiriyor
- Rıdvan Dilmen'in çağrısına TFF yanıt verdi! Cebelitarık maçı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak
- Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara Squid Game kartviziti dağıttı: Sıkıntın olduğunda ara
- 66 yaşındaki yaşlı adam, durakta otobüs beklerken hayatını kaybetti
- Palu ailesi davasında 3 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi
- Rekabet Kurulu, sahibinden.com'a soruşturma açtı
- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un aylar önce yaptığı çağrı sonuç verdi! Metin Tokat, MHK üyeliğinden istifa etti
- Prens Selman'ın ilk bombası Fenerbahçe'den! Altay Bayındır'ı transfer listesinin başına yazdı
- Polisin sezileri yanılmadı! Dur ihtarına uymayan araçtaki 10 kişi de hırsızlıktan sabıkalı çıktı
- Tıp dünyasının göz bebeği at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolar
Türkiye'de muhalefet kanadında en beğendiğiniz siyasetçi kim? #Anket— Haberler.com (@Haberler) October 19, 2021
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