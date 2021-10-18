19.10.2021 Tarihli Elektrik Kesintisi

HATAY (Habermetre) - 19. 10. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Altınözü İlçesi Enek Mahallesi Enek, Enek/19, Enek/18, Enek/20 ve Enek/21 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Kisecik Mahallesi Atatürk Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında 3. Şahıs çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Avsuyu Mahallesi Tütün, Yasemin, Yıldız, Zeytinlik, Ziyaret, Şener, Ateş, Bahar, Evren, Güneş, Kaplan, Kozluca, Manolya, Temel, 1, 1. Barbaros, 2. Akıncılar, 38 Konut Alanı, Aslan, Barbaros, Gül, Karanfil, Kastal, Reis, Zafer, Çeşme, Kılınç, Saray, 2, Baraj, Hac Yolu, Uzay, Yıldırım, Zümrüt, Atatürk, Batı, Kanarya, Mezarlık, Akıncılar, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu), Kurtuluş, Fatih, Yarseli Sulama Birliği, Melek, Temel (Yeni Avsuyu), Yaprak, Peri, Kurtuluş, Fatih (Yeni Avsuyu), Kartal, Uzay (Yeni Avsuyu), Evren (Yeni Avsuyu), Batı (Yeni Avsuyu), Cumhuriyet, Atatürk (Yeni Avsuyu), Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/2, Yarseli Sulama Birliği/1, Mezarlık/2, Gül/2, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/4, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/11 Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/15, Avsuyu-Bohşin Yolu, Hac Yolu/1, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/30, 38 Konut Alanı/2, Kastal/2, Baraj/1, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/7, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/6 ve Baraj/3 Sokak Apaydın Mahallesi Übeydiye Sokak, Demirköprü Mahallesi, Yurtsever Avsuyu-Bohşin Yolu Sokaklara 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Cebrail Mahallesi, 2. Bahçeli, Bahçeli, Cumhuriyet, 1. Bahçeli ve Fatih Sokak, Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet, Şht. Mustafa Sevgi, 2. İpek, 4. İpek, 1. İpek, 5. İpek ve 3. İpek Sokağa 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Akçalı Mahallesi Çınar Sokağa 9: 00-17: 30 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Hüyük Mahallesi 2. (Sayar), 3. (Sayar), 1. (Sayar), Cumhuriyet, Atatürk ve 1 Nolu Çıkmaz Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Karaağaç Cumhuriyet Mahallesi Onur, Uğur Mumcu(Cumhuriyet), Sahil, 729, 625, 627, 813, 812, 629, 631, 790, 811, 774, 810, 814, 796, 623, 811/1, 811/2, 550 Sokak ve Karaağaç Şakornak Mahallesi Uğur Mumcu(Şarkonak), Gül, 550, 557, 630 Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Kaaraağaç Cumhuriyet Mahallesi Atatürk (Cumhuriyet), Aziz Nesin, Güzel Yalı, 809, 783, 789, Güney, 786, 808, 815 ve 785 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Aknehir Mahallesi 8, Nahırlı, 24, 1. Çıkmaz, Nahırlı (Pınarbaşı), 25, 6. Çıkmaz, Kurtuluş 3, 8542, 8544, 8546. ve 8553. Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Büyükçat Mahalesi, Atatürk, 24, 21, 22, İnönü, Nehir, 19, 20, 8210. ve Atatürk 11 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Ceylanlı Mahallesi Kaş, Eşmişek, Alan Merkez, Karataş, Köseler, Emirler, Alan Çayırlık, Ceylanlı/22, Ceylanlı/30, Ceylanlı/84, Ceylanlı/12, Ceylanlı/10, Ceylanlı/16, Ceylanlı/11, Ceylanlı/29, Ceylanlı/40, Ceylanlı/28, Ceylanlı/8, Ceylanlı/23, Ceylanlı/62, Ceylanlı/19, Ceylanlı/27, Ceylanlı/17, Ceylanlı/3, Ceylanlı/322, Ceylanlı/24, Ceylanlı/31, Ceylanlı/13, Ceylanlı/18, Ceylanlı/82, Ceylanlı/38, Ceylanlı/32, Ceylanlı/46, Ceylanlı/21, Ceylanlı/91, Ceylanlı/92, Ceylanlı/47, Ceylanlı/1, Ceylanlı/321, Ceylanlı/15, Ceylanlı/33, Ceylanlı/25 ve Ceylanlı/302 Sokaklara 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Konuk Mahallesi, Kötühöyük Kaçarlar Çftliği, Suat Çankaya Çiftliği, Okul, Özmen, Kiraz, Çakıl, Jandarma, Emek, Sağlık, Süleyman Dal Çiftliği, Hamamcı Çiftliği, M. Adnan Çıray Çiftliği ve Saadettin Çıray Çiftliği Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Meydan Mahallesi Sahil, Ali Silmen Ekşi, 5267, 5269, ve Sahil/1. Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Tekebaşı Mahallesi Sahil, 17, 27, 129, 319, ve 395 Sokağa 10: 00-18: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Şenköy Mahallesi Ceni ve Bayır Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Kösrelik Mahallesi Kösrelik ve Kösrelik/1 Sokak, Olgunlar Mahallesi Olgunlar, Ağlıca, Olgunlar/4, Olgunlar/1 ve Olgunlar/2 Sokak, Şakşak Mahallesi, Çakrak, Şakşak, Şakşak/5, Şakşak/14, Şakşak/1, Şakşak/6 ve Şakşak/4 Sokak, Yenice Mahallesi Hamam, Yenice, Gürlen, Yenice/10, Yenice/11, Yenice/3, Yenice/5, Yenice/2, Yenice/4 ve Yenice/9 Sokak, Sungur Mahallesi Sungur, Sungur/2 ve Sungur/4 Sokak, Sürütme Mahallesi Köken ve Sürütme Sokağa 9: 30-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

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