18 Yaşından Küçüklere Şehirlerarası Yolcu Bileti Satışının Düzenlenmesi Hk.

HAKKARİ (Habermetre) - Hakkari il sınırları içerisinde ailesinin ve kurumun bilgisi dışında evden ve yurtlardan kaçan, kayıp olan çocuk ve gençlerin başlarına gelebilecek ileride yaşamlarını olumsuz yönde etkileyecek olayların engellenmesi, izinsiz il dışına çıkmalarının önüne geçilmesi, ailelerdeki kayıp çocuk infialinin yaşanmasının engellenmesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince ilimizde uygulanmak üzere, "Hakkari ilinde on sekiz (18) yaşından küçüklere şehirlerarası otobüs terminalleri ve acentelerden bilet satışının düzenlenmesi hususları" düzenlenerek ekte sunulmuştur.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Ek: 18 Yaşından Küçüklere Şehirlerarası Yolcu Bileti Satışının Düzenlenmesine Dair Karar için tıklayınız.

Hakkari Valiliği

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