18 Yaşından Küçüklere Şehirlerarası Yolcu Bileti Satışının Düzenlenmesi Hk. - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

18 Yaşından Küçüklere Şehirlerarası Yolcu Bileti Satışının Düzenlenmesi Hk.

Habermetre - Haberler | Toplum
18 Yaşından Küçüklere Şehirlerarası Yolcu Bileti Satışının Düzenlenmesi Hk.

Hakkari il sınırları içerisinde ailesinin ve kurumun bilgisi dışında evden ve yurtlardan kaçan, kayıp olan çocuk ve gençlerin başlarına gelebilecek ileride yaşamlarını olumsuz yönde etkileyecek olayların engellenmesi, izinsiz il dışına çıkmalarının önüne geçilmesi, ailelerdeki kayıp...

HAKKARİ (Habermetre) - Hakkari il sınırları içerisinde ailesinin ve kurumun bilgisi dışında evden ve yurtlardan kaçan, kayıp olan çocuk ve gençlerin başlarına gelebilecek ileride yaşamlarını olumsuz yönde etkileyecek olayların engellenmesi, izinsiz il dışına çıkmalarının önüne geçilmesi, ailelerdeki kayıp çocuk infialinin yaşanmasının engellenmesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince ilimizde uygulanmak üzere, "Hakkari ilinde on sekiz (18) yaşından küçüklere şehirlerarası otobüs terminalleri ve acentelerden bilet satışının düzenlenmesi hususları" düzenlenerek ekte sunulmuştur.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Ek: 18 Yaşından Küçüklere Şehirlerarası Yolcu Bileti Satışının Düzenlenmesine Dair Karar için tıklayınız.

Hakkari Valiliği

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Şahap Kavcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tahir Büyükakın Edis Derya Tuna Nihal Yalçın
Spor Sergen Yalçın Hamit Altıntop Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Fatih Terim Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 18 Yaşından Küçüklere Şehirlerarası Yolcu Bileti Satışının Düzenlenmesi Hk. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 18:55:44. #1.11#