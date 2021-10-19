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18 Ekim 2021 Haberleri

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18 Ekim 2021 Haberleri

18 Ekim 2021 Manşet Haberleri.

Kürtçe ile ilgili merak edilenler! Kürtçe ne zaman ortaya çıktı? Kürtçe kimler tarafından hangi bölgelerde konuşulur?

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