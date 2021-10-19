18 Ekim 2021 Haberleri
18 Ekim 2021 Manşet Haberleri.
- Duayen gazeteci Sami Kohen, 93 yaşında hayata gözlerini yumdu
- CHP'li eski vekil Yarkadaş'ın 'Bakan Çavuşoğlu'nun kızının lüks düğünü' dediği görüntüler CHP'li ismin çıktı
- Bu kadarı da olmaz! Apple'ın parlatma bezini satışa sunduğu fiyat dudak uçuklattı
- 10 ülkenin Osman Kavala çağrısına Bakan Soylu'dan sert tepki: Kabul edilemez
- Temsilcimiz Armut, 2021 Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi
- Mustafa Keser-Bülent Ersoy kavgası büyüyor! 1 liralık davaya yanıt geldi: Kendine biçtiği değer
- Çocuğunu görmek için intihara kalkışan babadan dikkat çeken sözler: Evlat için her şey farz
- ABD Dışişleri Bakanlığı: Pentagon ile Türkiye arasında F-35 sorununun çözümü için istişareler yürütülüyor
- Sedat Peker'in videolarında bahsettiği darp ve tehditten gözaltına alınan Halil Falyalı, tutuklu yargılanacak
- Alanyaspor-Kayserispor maçında goller yağmur oldu yağdı! Ağlar tam 9 kez sarsıldı
- Antalyaspor'da hocalığa getirilen Nuri Şahin, futbolu bıraktı
- 7 aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 8 yaralı
- Hatay açıklarında görünen köpek balığı heyecanlandırdı
- Apple, yeni MacBook Pro ve AirPods'u tanıttı! İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri
- Son Dakika: Türkiye'de 18 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 214 kişi vefat etti, 29 bin 240 yeni vaka tespit edildi
- Dedesinin kullandığı traktörden düşen çocuk, tekerleğin altında kalarak can verdi
- DEAŞ'ın Şii camisine düzenlediği saldırının görüntüleri ortaya çıktı
- Müge Anlı'da kan donduran iddia: Sevgilim kardeşimi öldürüp tuvalete oturttu, kokmasın diye her gün yıkadı
- Tandıra gömülü halde cesetleri bulunan çiftin oğulları: Amcam, ailemi katlettiği evde beni de öldürmek istedi
- Yanlışlıkla başka hastanın iğnesi yapılan kadın hayatını kaybetti! Herkes birbirini suçladı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı
- Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'tan küstah sözler: ABD, Türkiye'nin itirazlarını dikkate almadı
- Akaryakıt zamları sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'acil' çağrı: Toplanmamız lazım
- Kuşadası'nda iki çocuğun kavgası cinayetle bitti
- PCR testi pozitif olan çocuk, babasının otomobili ile 5 yaşındaki çocuğa çarptı
- İsmail Saymaz ve Ertuğrul Özkök'ün halay ile imtihanı! Kürtçe şarkı eşliğinde çektikleri halay dalga konusu oldu
- Dünyanın en zengin takımı oldular ama nafile! Newcastle'a gülünç transfer bütçesi
- Son dönemde yaşanan taksi sorununa İçişleri Bakanlığı'ndan yeni hamle! 12 kural yayınlandı
- 500 bini aşkın genç merakla bekliyor! MHP'den bedelli askerlikte düzenleme talebi
- Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Ali Şansalan hakkında suç duyurusu
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokrat açıklamasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu
- Son Dakika: TFF, başta F.Bahçe olmak üzere hakemleri eleştiren kulüpleri uyardı: Dikkatli olun
- Rusya, NATO misyonundaki faaliyetlerini askıya alıyor
- Nusret, eski çalışanlarının açtığı davayı kaybetti! 2 milyon liradan fazla tazminat ödeyecek
- Ali Güneş'ten bomba itiraf: Aziz Yıldırım, 'F.Bahçeli oyuncu en güzel bayanlarla görüşür' demişti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Angola Meclisi'nde okuduğu şiir, milletvekillerini duygulandırdı
- Kahreden tesadüf! Olay yerinden geçen baba, yaralı oğlunu görünce gözyaşlarına boğuldu
- Bindiği asansör yere çakılan Davutoğlu, programlarına ara verdi
- Selçuk Bayraktar babası Özdemir Bayraktar'ın cenazesi ömrünü adadığı Baykar tesislerine getirildi
- Bataklık operasyonunda örgüt kurucusu olarak yargılanan 'Türk Escobar' Nejat Daş savunma yaptı
Kürtçe ile ilgili merak edilenler! Kürtçe ne zaman ortaya çıktı? Kürtçe kimler tarafından hangi bölgelerde konuşulur?
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