18-24 Ekim Haftalık Etkinlikler
20 Ekim 2021, Saat: 11. 00ASEAN Uygulama ve Araştırma Merkezi SeminerleriModeratör : Sibel KarabelKonuk : Prof. Dr. Tarık Oğuzlu"ABD-Çin İlişkileri Bağlamında Hint-Pasifik Bölgesi ve Yeni Jeopolitik Oluşumlar"https://gedik-edu-tr. zoom.
20 Ekim 2021, Saat: 11. 00
ASEAN Uygulama ve Araştırma Merkezi Seminerleri
Moderatör : Sibel Karabel
Konuk : Prof. Dr. Tarık Oğuzlu
"ABD-Çin İlişkileri Bağlamında Hint-Pasifik Bölgesi ve Yeni Jeopolitik Oluşumlar"
https://gedik-edu-tr. zoom. us/j/98303114326? pwd=VHRLMGMrUCs3b0JBcG44R0FoRDArdz09
Meeting ID: 983 0311 4326
Passcode: 673348
21 Ekim 2021, Saat: 13. 00
Radyo Gedik'te
Süleyman Güner ile Bozca Adamdan Sesler Programı
"Atatürk Zaman Mekan Yaşam"
Konuklar:
Prof. Dr. Mehmet Zaman Saçlıoğlu (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi)
Dr. Öğr. Ü. Ayşin Şişman (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi)
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