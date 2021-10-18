18-24 Ekim Haftalık Etkinlikler - Haberler
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18-24 Ekim Haftalık Etkinlikler

Habermetre - Haberler | Toplum
18-24 Ekim Haftalık Etkinlikler

20 Ekim 2021, Saat: 11. 00ASEAN Uygulama ve Araştırma Merkezi SeminerleriModeratör : Sibel KarabelKonuk : Prof. Dr. Tarık Oğuzlu"ABD-Çin İlişkileri Bağlamında Hint-Pasifik Bölgesi ve Yeni Jeopolitik Oluşumlar"https://gedik-edu-tr. zoom.

20 Ekim 2021, Saat: 11. 00

ASEAN Uygulama ve Araştırma Merkezi Seminerleri

Moderatör : Sibel Karabel

Konuk : Prof. Dr. Tarık Oğuzlu

"ABD-Çin İlişkileri Bağlamında Hint-Pasifik Bölgesi ve Yeni Jeopolitik Oluşumlar"

https://gedik-edu-tr. zoom. us/j/98303114326? pwd=VHRLMGMrUCs3b0JBcG44R0FoRDArdz09

Meeting ID: 983 0311 4326

Passcode: 673348

21 Ekim 2021, Saat: 13. 00

Radyo Gedik'te

Süleyman Güner ile Bozca Adamdan Sesler Programı

"Atatürk Zaman Mekan Yaşam"

Konuklar:

Prof. Dr. Mehmet Zaman Saçlıoğlu (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi)

Dr. Öğr. Ü. Ayşin Şişman (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi)

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