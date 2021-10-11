18.000 (On sekiz bin) Adet Etkileşimli Tahta İhale İlanı

FATİH, İSTANBUL (Habermetre) - Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından "Fatih Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları ve Yapım İşlerine Dair Yönetmenlik" kapsamında 18. 000 (On sekiz bin) Adet Etkileşimli Tahta alımı gerçekleştirilecektir.

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