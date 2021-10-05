17 yıldır 'Yatan Adam' Türk mühendis tarafından üretilen gözlük mouse ile hayata tutundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

17 yıldır "Yatan Adam" Türk mühendis tarafından üretilen gözlük mouse ile hayata tutundu

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Haberler | Güncel

17 yıldır "Yatan Adam" Türk mühendis tarafından üretilen gözlük mouse ile hayata tutundu Geçirdiği trafik kazası sonrası yatağa mahkum olan ve aradan geçen yıllar sonra Siri ile tanışan Ali Konuk, Türk mühendis tarafından üretilen gözlük mouse ile bilgisayardan birçok işini kendi yapmaya...

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - 17 yıldır "Yatan Adam" Türk mühendis tarafından üretilen gözlük mouse ile hayata tutundu

Geçirdiği trafik kazası sonrası yatağa mahkum olan ve aradan geçen yıllar sonra Siri ile tanışan Ali Konuk, Türk mühendis tarafından üretilen gözlük mouse ile bilgisayardan birçok işini kendi yapmaya başladı

Ali Konuk: "Bilgisayar ile uğraştığım için film seyretmek, video düzenlemek gibi birçok işim kolaylaştı. Gözlük mouse, sosyal medya sayfalarında dolaşmak ve kendi gönderilerimi oluşturmak, ışığı yakıp söndürebilmek gibi birçok şeyleri daha ulaşılabilir kıldı"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 17 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası boyundan aşağısı felç kalan ve doktorların bir kaç yıl ömür biçtiği "yatan adam" olarak bilinen Ali Konuk, (42), aradan geçen 17 yılın ardından bilgisayar ile tanıştı. Teknolojiye olan bağımlılığı ile bilinen Konuk, daha önce Appel'ın sesli asistanı Siri sayesinde işlerini yapıyordu.

Onikişubat ilçesinde annesi ile birlikte yaşayan Ali Konuk, 2 yaşındayken babasını trafik kazasında kaybetti. Yaşının ilerlemesinden sonra bir fabrikada elektrik teknikeri olarak çalışmaya başlayan Konuk, 2004 yılında meydana gelen trafik kazası sonrası yatağa mahkum oldu.

Kaza sonrası doktorların birkaç yıl ömür biçtiği Konuk, boynundaki kırıklar ve kesilerden sonra kollarını ve bacaklarını da kullanamaz hale geldi.

Apple'ın sesli asistanı Siri ile hayata tutunan Ali Konuk, Yotube'da 'Yatan adam' isimli kanal açarak yaklaşık 38 bin takipçiye ulaştı. Elektronik ürünleri sayfasındaki takipçileriyle paylaşan Konuk, Türk Mühendis Mehmet Türker'in tasarladığı Glasses-Mouse ile tanıştı. Kendisine hediye edilen gözlük sayesinde fiziki anlamda yapamadığı birçok işi yapabilen Konuk, "Siri'den sonra Glass-Ouse'ye de kavuştum. Mehmet Türker'e ve Ankara'dan Hasan Can Şeker kardeşime bana ulaştırdıkları için teşekkür ederim. Artık bilgisayara da rahat bir şekilde erişebiliyorum. İstediğimi yapabiliyorum ve siri daha çok ikinci plana geçti diyebilirim. Bilgisayar ile uğraştığım için film seyretmek, video düzenlemek gibi birçok işim kolaylaştı. Sosyal medya sayfalarında dolaşmak ve kendi gönderilerimi oluşturmak, ışığı yakıp söndürebilmek gibi birçok şeyleri daha ulaşılabilir kıldı" dedi.

Oğluna gelen gözlükle başta bilgisayar olmak üzere birçok işini rahat bir şekilde yaptığını ifade eden anne Güner Alparslan ise, "Gözlük çok rahat oldu bizim için. Ben odama gidip rahatlıkla yatıyorum ve Ali, kendi kendine gözlüğü ile ihtiyacını yapıyor. İhtiyacı olduğunda beni çağırıyor, ihtiyacı olmazsam da gelmiyor. Teknolojiye daha çok önem veriyor" dedi.

17 yıldır Yatan Adam Türk mühendis tarafından üretilen gözlük mouse ile hayata tutundu

17 yıldır Yatan Adam Türk mühendis tarafından üretilen gözlük mouse ile hayata tutundu

17 yıldır Yatan Adam Türk mühendis tarafından üretilen gözlük mouse ile hayata tutundu

17 yıldır Yatan Adam Türk mühendis tarafından üretilen gözlük mouse ile hayata tutundu

17 yıldır Yatan Adam Türk mühendis tarafından üretilen gözlük mouse ile hayata tutundu

17 yıldır Yatan Adam Türk mühendis tarafından üretilen gözlük mouse ile hayata tutundu

17 yıldır Yatan Adam Türk mühendis tarafından üretilen gözlük mouse ile hayata tutundu

17 yıldır Yatan Adam Türk mühendis tarafından üretilen gözlük mouse ile hayata tutundu

17 yıldır Yatan Adam Türk mühendis tarafından üretilen gözlük mouse ile hayata tutundu

17 yıldır
İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca
Magazin Kubilay Aka Bensu Soral Bülent Ersoy Aleyna Tilki
Spor Muslera Stefan Kuntz Aykut Kocaman Ferdi Kadıoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 17 yıldır 'Yatan Adam' Türk mühendis tarafından üretilen gözlük mouse ile hayata tutundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 11:03:29. #1.17#