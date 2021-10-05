KAHRAMANMARAŞ (İHA) - 17 yıldır "Yatan Adam" Türk mühendis tarafından üretilen gözlük mouse ile hayata tutundu

Geçirdiği trafik kazası sonrası yatağa mahkum olan ve aradan geçen yıllar sonra Siri ile tanışan Ali Konuk, Türk mühendis tarafından üretilen gözlük mouse ile bilgisayardan birçok işini kendi yapmaya başladı

Ali Konuk: "Bilgisayar ile uğraştığım için film seyretmek, video düzenlemek gibi birçok işim kolaylaştı. Gözlük mouse, sosyal medya sayfalarında dolaşmak ve kendi gönderilerimi oluşturmak, ışığı yakıp söndürebilmek gibi birçok şeyleri daha ulaşılabilir kıldı"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 17 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası boyundan aşağısı felç kalan ve doktorların bir kaç yıl ömür biçtiği "yatan adam" olarak bilinen Ali Konuk, (42), aradan geçen 17 yılın ardından bilgisayar ile tanıştı. Teknolojiye olan bağımlılığı ile bilinen Konuk, daha önce Appel'ın sesli asistanı Siri sayesinde işlerini yapıyordu.

Onikişubat ilçesinde annesi ile birlikte yaşayan Ali Konuk, 2 yaşındayken babasını trafik kazasında kaybetti. Yaşının ilerlemesinden sonra bir fabrikada elektrik teknikeri olarak çalışmaya başlayan Konuk, 2004 yılında meydana gelen trafik kazası sonrası yatağa mahkum oldu.

Kaza sonrası doktorların birkaç yıl ömür biçtiği Konuk, boynundaki kırıklar ve kesilerden sonra kollarını ve bacaklarını da kullanamaz hale geldi.

Apple'ın sesli asistanı Siri ile hayata tutunan Ali Konuk, Yotube'da 'Yatan adam' isimli kanal açarak yaklaşık 38 bin takipçiye ulaştı. Elektronik ürünleri sayfasındaki takipçileriyle paylaşan Konuk, Türk Mühendis Mehmet Türker'in tasarladığı Glasses-Mouse ile tanıştı. Kendisine hediye edilen gözlük sayesinde fiziki anlamda yapamadığı birçok işi yapabilen Konuk, "Siri'den sonra Glass-Ouse'ye de kavuştum. Mehmet Türker'e ve Ankara'dan Hasan Can Şeker kardeşime bana ulaştırdıkları için teşekkür ederim. Artık bilgisayara da rahat bir şekilde erişebiliyorum. İstediğimi yapabiliyorum ve siri daha çok ikinci plana geçti diyebilirim. Bilgisayar ile uğraştığım için film seyretmek, video düzenlemek gibi birçok işim kolaylaştı. Sosyal medya sayfalarında dolaşmak ve kendi gönderilerimi oluşturmak, ışığı yakıp söndürebilmek gibi birçok şeyleri daha ulaşılabilir kıldı" dedi.

Oğluna gelen gözlükle başta bilgisayar olmak üzere birçok işini rahat bir şekilde yaptığını ifade eden anne Güner Alparslan ise, "Gözlük çok rahat oldu bizim için. Ben odama gidip rahatlıkla yatıyorum ve Ali, kendi kendine gözlüğü ile ihtiyacını yapıyor. İhtiyacı olduğunda beni çağırıyor, ihtiyacı olmazsam da gelmiyor. Teknolojiye daha çok önem veriyor" dedi.