17 yıl önce boğazı kesilerek öldürüldü, muhasebeci ve arkadaşı gözaltına alındı (2) - Haberler
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17 yıl önce boğazı kesilerek öldürüldü, muhasebeci ve arkadaşı gözaltına alındı (2)

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel
17 yıl önce boğazı kesilerek öldürüldü, muhasebeci ve arkadaşı gözaltına alındı (2)

TUTUKLANDILARKocaeli'nde, 17 yıl önce bir tavuk firmasının dağıtım ve tahsilat işlerini yapan Murat Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen H.F. ile firmanın muhasebecisi M.Ş. tutuklandı.

KOCAELİ (DHA) - TUTUKLANDILAR

Kocaeli'nde, 17 yıl önce bir tavuk firmasının dağıtım ve tahsilat işlerini yapan Murat Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen H.F. ile firmanın muhasebecisi M.Ş. tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Son Dakika Haberleri
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İstanbul'da aracın içinde tavukların kesilip satıldığı skandal görüntüler tepki topladı
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Haber: 17 yıl önce boğazı kesilerek öldürüldü, muhasebeci ve arkadaşı gözaltına alındı (2) - Haberler
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