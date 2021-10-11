17 yıl önce boğazı kesilerek öldürüldü, muhasebeci ve arkadaşı gözaltına alındı (2)

KOCAELİ (DHA) - TUTUKLANDILAR

Kocaeli'nde, 17 yıl önce bir tavuk firmasının dağıtım ve tahsilat işlerini yapan Murat Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen H.F. ile firmanın muhasebecisi M.Ş. tutuklandı.