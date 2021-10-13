17 yaşındaki Zehranur'dan haber alınamıyor (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

17 yaşındaki Zehranur'dan haber alınamıyor (2)

Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Haberler | Güncel
17 yaşındaki Zehranur'dan haber alınamıyor (2)

OTOSTOP YAPARKEN İKİ ARKADAŞIYLA BİRLİKTE BULUNDUManisa'da dün öğle saatlerinden bu yana kendisinden haber alınamayan Zehranur Sezer, İzmir'de bir kız ve bir de erkek arkadaşıyla otostop yaptığı sırada polis ekiplerince bulundu.

MANİSA (DHA) - OTOSTOP YAPARKEN İKİ ARKADAŞIYLA BİRLİKTE BULUNDU

Manisa'da dün öğle saatlerinden bu yana kendisinden haber alınamayan Zehranur Sezer, İzmir'de bir kız ve bir de erkek arkadaşıyla otostop yaptığı sırada polis ekiplerince bulundu. Zehranur Sezer ve arkadaşları Buca Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğüne getirildi. Burada ifadesine başvurulan Zehranur'un, ailesinin kendisine kötü davrandığını ve ailesinde kalmak istemediğini söylediği iddia edildi. İzmir'de bir yurda yerleştirilen Zehranur'un, bir süre burada kalacağı öğrenildi.

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, -


Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Son Dakika Haberleri
TAKSİM'DE POLİS NOKTASDINDAKİ TAKSİCİYE KÜFÜR EDİNCE GÖZALTINA ALINDI

TAKSİM'DE POLİS NOKTASDINDAKİ TAKSİCİYE KÜFÜR EDİNCE GÖZALTINA ALINDI

 Son dakika haberleri | Kastamonu'da polis servisinin devrilmesi sonucu 12 polis yaralandı

Son dakika haberleri | Kastamonu'da polis servisinin devrilmesi sonucu 12 polis yaralandı

 ÖĞRENCİLERİN ARACA BIRAKTIĞI NOT, YAVRU KEDİNİN KURTARILMASINI SAĞLADI

ÖĞRENCİLERİN ARACA BIRAKTIĞI NOT, YAVRU KEDİNİN KURTARILMASINI SAĞLADI
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli İsmet Uçma Hulusi Akar Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Tamer Karadağlı Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Hamit Altıntop Lewis Hamilton Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Demir Çelik Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 17 yaşındaki Zehranur'dan haber alınamıyor (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 23:02:57. #1.17#