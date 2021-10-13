17 yaşındaki Zehranur'dan haber alınamıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

17 yaşındaki Zehranur'dan haber alınamıyor

Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Haberler | Güncel
17 yaşındaki Zehranur'dan haber alınamıyor

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde fabrika işçisi Arzu Sezer (38), evden 'okula gidiyorum' diyerek çıktıktan sonra bir daha haber alamadığı kızı Zehranur Sezer (17) için polise kayıp ihbarında bulundu.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde fabrika işçisi Arzu Sezer (38), evden 'okula gidiyorum' diyerek çıktıktan sonra bir daha haber alamadığı kızı Zehranur Sezer (17) için polise kayıp ihbarında bulundu. Arzu Sezer, "Anneciğim neredeysen lütfen gel. Seni özledik" dedi.

Yunusemre ilçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Zehranur Sezer, dün sabah okula gitmek için evden çıktı. Kızı Zehranur'un okula gitmediğini öğrenen Arzu Sezer, saat 13.30 sıralarında onu cep telefonuyla aradı. Annesine, derse gireceğini söyleyerek telefonu kapatan Zehranur'dan bir daha haber alınamadı. Arzu Sezer, kayıp kızının bulunması için polise başvurdu.

Kızına gözyaşlarıyla seslenen Arzu Sezer, "Dün saat 13.30'dan beri haber alamıyoruz. Kızımın bir an önce eve gelmesini istiyorum. Çok özledim. Kızımı çok seviyorum. Neredeyse gelsin, kesinlikle kızmayacağım, bağırmayacağım. Kendisini affediyoruz. Anneciğim neredeysen lütfen gel. Babaannen de kardeşlerin de seni çok seviyor. Seni özledik. Bir an önce evine dönmeni istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Zehranur Sezer'in babaannesi Zehra Sezer (60) de, "Babaannem seni çok seviyorum, sen de beni çok seviyorsun. Ne olur babaannem evine gel. Hepimiz seni çok merak ediyoruz. Duyuyorsan seni ne olur gel babaannem" diye konuştu.


Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım İsmet Uçma Numan Kurtulmuş İbrahim Aydemir Oğuzhan Asiltürk
Magazin Gülşen Seda Sayan Burak Sergen
Spor Ali Koç Cristiano Aykut Kocaman Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 17 yaşındaki Zehranur'dan haber alınamıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 17:56:10. #1.11#