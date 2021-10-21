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17 kişilik minibüsten, 31 göçmen çıktı

Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Haberler | Güncel
17 kişilik minibüsten, 31 göçmen çıktı

17 kişilik minibüsten, 31 göçmen çıktıANKARA'da polisin durdurduğu 17 kişilik minibüsten, 31 kaçak göçmen çıktı.

17 kişilik minibüsten, 31 göçmen çıktı

ANKARA'da polisin durdurduğu 17 kişilik minibüsten, 31 kaçak göçmen çıktı. Minibüs sürücüsü M.A., gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İran'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren düzensiz göçmenlerin bulunduğu minibüsü Gölbaşı ilçesi girişinde durdurdu. 17 kişilik minibüste yapılan kontrolde, 28'i erkek, 3'ü kadın olmak üzere toplam 31 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen olduğu belirlendi. Sürücünün, Diyarbakır'dan yola çıkıp Başkent'e kadar 16 saat hiç mola vermediği, göçmenlerin aç kaldığı öğrenildi. Yemek verilip, temel ihtiyaçları karşılanan göçmenler, sınır dışı edilmesi için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Sürücü M.A. ise gözaltına alınıp, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Görüntü dökümü:

Göçmenlerin yakalanması

Genel detay

Haber -Kamera:  Fatih POYRAZ/ANKARA,


17 kişilik minibüsten, 31 göçmen çıktı

17 kişilik minibüsten, 31 göçmen çıktı

Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Son Dakika Haberleri
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