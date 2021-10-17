17 Ekim Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler! İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de su kesintisi listesi!
17 Ekim Pazar günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler! 17 Ekim Pazar 2021 İZSU su kesintileri
İZSU'dan yapılan açıklamada İzmir'in çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 17 Ekim Pazar İzmir'de su kesintisi olacak ilçeler? İzmir'de sular ne zaman gelecek?
İZMİR'DE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!
BAYRAKLI
Mahalle: ATATÜRK
Kesinti Süresi: 17.10.2021 saat 11:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
ÇEŞME
Mahalle: ÇİFTLİK
Kesinti Süresi: 17.10.2021 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
DİKİLİ
Mahalle: YAYLAYURT
Kesinti Süresi: 17.10.2021 saat 11:45 ile 13:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
FOÇA
Mahalle: MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
Kesinti Süresi: 17.10.2021 saat 09:40 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Elektrik Arızası
KARŞIYAKA
Mahalle: BAHARİYE
Kesinti Süresi: 17.10.2021 saat 10:35 ile 12:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Branşman Arızası
KİRAZ
Mahalle: SIRIMLI
Kesinti Süresi: 08.09.2021 saat 14:35 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Diğer
KEMALPAŞA
Mahalle: BAĞYURDU KAZIMPAŞA
Kesinti Süresi: 17.10.2021 saat 09:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
KONAK
Mahalle: GÖZTEPE, GÜZELYALI
Kesinti Süresi: 17.10.2021 saat 11:15 ile 12:45 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası