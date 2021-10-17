17 Ekim Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler! İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de su kesintisi listesi! - Haberler
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17 Ekim Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler! İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de su kesintisi listesi!

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17 Ekim Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler! İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de su kesintisi listesi!

17 Ekim Pazar günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler! 17 Ekim Pazar 2021 İZSU su kesintileri

İZSU'dan yapılan açıklamada İzmir'in çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 17 Ekim Pazar İzmir'de su kesintisi olacak ilçeler? İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İZMİR'DE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

BAYRAKLI

Mahalle: ATATÜRK

Kesinti Süresi: 17.10.2021 saat 11:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

ÇEŞME

Mahalle: ÇİFTLİK

Kesinti Süresi: 17.10.2021 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

DİKİLİ

Mahalle: YAYLAYURT

Kesinti Süresi: 17.10.2021 saat 11:45 ile 13:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

FOÇA

Mahalle: MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Kesinti Süresi: 17.10.2021 saat 09:40 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Elektrik Arızası

KARŞIYAKA

Mahalle: BAHARİYE

Kesinti Süresi: 17.10.2021 saat 10:35 ile 12:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Branşman Arızası

KİRAZ

Mahalle: SIRIMLI

Kesinti Süresi: 08.09.2021 saat 14:35 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Diğer

KEMALPAŞA

Mahalle: BAĞYURDU KAZIMPAŞA

Kesinti Süresi: 17.10.2021 saat 09:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

KONAK

Mahalle: GÖZTEPE, GÜZELYALI

Kesinti Süresi: 17.10.2021 saat 11:15 ile 12:45 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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Haber: 17 Ekim Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler! İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de su kesintisi listesi! - Haberler
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