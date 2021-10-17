17 Ekim Pazar Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

17 Ekim Pazar Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi!

Haberler.com - Haberler | Gündem
17 Ekim Pazar Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi!

17 Ekim Pazar günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 17 Ekim Pazar 2021 ASKİ su kesintileri

Aski'den yapılan açıklamada Ankara'nın çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 17 Ekim Pazar Ankara'da su kesintisi olacak ilçeler? Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ANKARA'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

KAZAN

Arıza Tarihi: 17.10.2021 10:35:00

Tamir Tarihi: 17.10.2021 14:35:00

Detay: Kahramankazan İlçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Altıncı Cadde içerisinde bulunan Ø160'lık içme suyu şebeke hattındaki arızadan dolayı kesinti yaşanacaktır.

Etkilenen Yerler: Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Kanije Sokak, Dinçerler Caddesi, 352 Cadde ve civarı

NALLIHAN

Arıza Tarihi: 17.10.2021 10:35:00

Tamir Tarihi: 17.10.2021 13:00:00

Detay: Nallıhan İlçesi Aliağa mahallesi Fatih Caddesinde devam eden İçme suyu alt yapı yenileme çalışması esnasında Dağıtım şebeke hattı (125 lık Asbest boru) zarar görmesi nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Atatürk mahallesi-Aliağa mahallesi yüksek kısmı-Nasuh paşa mahallesi yüksek kısmı-Hacı bey mahallesi yüksek kısmı.

MAMAK

Arıza Tarihi: 17.10.2021 10:00:00

Tamir Tarihi: 17.10.2021 18:00:00

Detay: Mamak ilçesi lalahan istasyon mahallesi saray 1 sokak içinde ani olarak oluşan Q90 lık pvc boru arızasından dolayı 18:00a kadar su kesintisi yapılmıştır

Etkilenen Yerler: Saray1 sokak ve çevresi

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay İsmet Uçma Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Müge Anlı Bensu Soral Nihal Yalçın
Spor Hakan Çalhanoğlu Cristiano Burak Yılmaz Stefan Kuntz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Ali Yerlikaya Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 17 Ekim Pazar Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 12:44:50. #1.13#