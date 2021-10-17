17 Ekim Pazar Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi!

Aski'den yapılan açıklamada Ankara'nın çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 17 Ekim Pazar Ankara'da su kesintisi olacak ilçeler? Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ANKARA'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

KAZAN

Arıza Tarihi: 17.10.2021 10:35:00

Tamir Tarihi: 17.10.2021 14:35:00

Detay: Kahramankazan İlçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Altıncı Cadde içerisinde bulunan Ø160'lık içme suyu şebeke hattındaki arızadan dolayı kesinti yaşanacaktır.

Etkilenen Yerler: Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Kanije Sokak, Dinçerler Caddesi, 352 Cadde ve civarı

NALLIHAN

Arıza Tarihi: 17.10.2021 10:35:00

Tamir Tarihi: 17.10.2021 13:00:00

Detay: Nallıhan İlçesi Aliağa mahallesi Fatih Caddesinde devam eden İçme suyu alt yapı yenileme çalışması esnasında Dağıtım şebeke hattı (125 lık Asbest boru) zarar görmesi nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Atatürk mahallesi-Aliağa mahallesi yüksek kısmı-Nasuh paşa mahallesi yüksek kısmı-Hacı bey mahallesi yüksek kısmı.

MAMAK

Arıza Tarihi: 17.10.2021 10:00:00

Tamir Tarihi: 17.10.2021 18:00:00

Detay: Mamak ilçesi lalahan istasyon mahallesi saray 1 sokak içinde ani olarak oluşan Q90 lık pvc boru arızasından dolayı 18:00a kadar su kesintisi yapılmıştır

Etkilenen Yerler: Saray1 sokak ve çevresi

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