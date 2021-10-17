17 Ekim MasterChef kim elenecek? Canlı TV8 MasterChef izle! MasterChef yeni bölümde kim elendi? MasterChef HD izle!

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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Konuk misafirlerin tadımı ile mavi takım gecenin kazananı oldu. Kırmızı takımda ise bireysel dokunulmazlığı Dilara aldı. Dokunulmazlık oyununda bireysel dokunulmazlığın sahibi olan Dilara MasterChef 6. eleme adayı olarak Ateş'in ismini verdi. Kırmızı takımda diğer eleme adayını belirlemek için ise gecenin sonunda konsey gerçekleşti. Kırmızı takım yarışmacılarının kullandıkları oylar sonucunda en çok ismi yazılan Milhan oldu. Milhan bu sonuçlar MasterChef 7. eleme adayı seçildi. Böylece MasterChef eleme adayları Ateş ve Milhan oldu.

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MASTERCHEF NE ZAMAN?

Masterchef Türkiye 15 Ekim Cuma (bu akşam) yeni bölümüyle saat 20.00'de yeni bölümüyle ekrana geliyor.

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