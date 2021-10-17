17 Ekim Masterchef kim elendi? Masterchef son elenen isim kim oldu?

Masterchef elenen kim? Masterchef son elenen isim kim oldu? sorularına yanıt arandı. TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Masterchef 2021 son bölüm, ana kadro yarışmacıları arasındaki mavi ve kırmızı takım üyeleri arasındaki kritik eleme gecesi mücadelesine sahne oldu. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık ve eleme adayı oyunları sonucunda potaya giren Burcu, Pelin, Tahsin, Azize, Mustafa, Dilara arasından birisi bu hafta yarışmaya veda eden isim oldu. Peki, Masterchef 17 Ekim 2021 kim elendi? Son Dakika: Masterchef'te bu hafta kim elendi? İşte detaylar haberimizde...

17 EKİM MASTERCHEF ELENEN KİM?

MasterChef'te 7 yarışmacının eleme turu devam ediyor. Canlı olarak takip etmek için tıklayınız.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Konuk misafirlerin tadımı ile mavi takım gecenin kazananı oldu. Kırmızı takımda ise bireysel dokunulmazlığı Dilara aldı. Dokunulmazlık oyununda bireysel dokunulmazlığın sahibi olan Dilara MasterChef 6. eleme adayı olarak Ateş'in ismini verdi. Kırmızı takımda diğer eleme adayını belirlemek için ise gecenin sonunda konsey gerçekleşti. Kırmızı takım yarışmacılarının kullandıkları oylar sonucunda en çok ismi yazılan Milhan oldu. Milhan bu sonuçlar MasterChef 7. eleme adayı seçildi. Böylece MasterChef eleme adayları Ateş ve Milhan oldu.

Böylelikle, MasterChef'te Mert, Rabia, Eren, Pelin, Burcu, Ateş ve Milhan elemeye kalan isimler oldu.

MASTERCHEF'TE BU HAFTA ELEMEYE KİMLER KALDI?

1- Mert

2- Rabia

3- Eren

4- Pelin

5- Burcu

6- Ateş

7- Milhan

MASTERCHEF MAVİ TAKIM

Hasan (K)

Eren

Sergen

Emre

Mert

Milhan

Ateş

Safanur

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

Mustafa (K)

Tahsin

Araz

Dilara

Azize

Rabia

Pelin

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