17 Ekim 2021 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

02:00 Aktüel Futbol

04:30 Menemenspor A.Ş. - Yılport Samsunspor

06:10 Süper Lig Özetler

06:25 TFF 1. Lig Özetler

06:35 FIFA Magazin

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Eyüpspor

08:40 Süper Lig Özetler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Spor Sabahı

10:00 Spor Bülteni

10:20 Filenin Sultanları Sebat Belgeseli

10:55 Takvim Yaprakları

11:00 Avrupa Stüdyosu

11:55 Spor Kitaplığı

12:00 Spor Hafta Sonu

13:25 Ankara Keçiörengücü - Kocaelispor

15:30 Spor Hafta Sonu

15:55 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Altınordu

16:45 % 100 Futbol Devre Arası

17:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Altınordu

18:00 % 100 Futbol

18:55 Bursaspor - Beypiliç Boluspor

19:45 % 100 Futbol Devre Arası

20:00 Bursaspor - Beypiliç Boluspor

21:00 % 100 Futbol

22:00 Teknik Analiz

23:00 Futbol Gecesi

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