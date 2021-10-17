17 Ekim 2021 TRT spor Yayın Akışı
17 Ekim 2021 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
02:00 Aktüel Futbol
04:30 Menemenspor A.Ş. - Yılport Samsunspor
06:10 Süper Lig Özetler
06:25 TFF 1. Lig Özetler
06:35 FIFA Magazin
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Eyüpspor
08:40 Süper Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Spor Sabahı
10:00 Spor Bülteni
10:20 Filenin Sultanları Sebat Belgeseli
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Avrupa Stüdyosu
11:55 Spor Kitaplığı
12:00 Spor Hafta Sonu
13:25 Ankara Keçiörengücü - Kocaelispor
15:30 Spor Hafta Sonu
15:55 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Altınordu
16:45 % 100 Futbol Devre Arası
17:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Altınordu
18:00 % 100 Futbol
18:55 Bursaspor - Beypiliç Boluspor
19:45 % 100 Futbol Devre Arası
20:00 Bursaspor - Beypiliç Boluspor
21:00 % 100 Futbol
22:00 Teknik Analiz
23:00 Futbol Gecesi