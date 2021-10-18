17 Ekim 2021 Haberleri
17 Ekim 2021 Manşet Haberleri.
- Altay'dan Trabzon'da tribünleri karıştıran hareket! Taraftarlar sinirden deliye döndü
- Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan kavgaya dair ilk açıklama: Beni tehdit eden kişi Cumhurbaşkanı'nın berberiymiş
- Sting'e yaptığı dansla ünlenen oryantal Nuran Sultan'ın son hali şaşkına çevirdi
- Etiyopya ve Fas'ın ardından Afrika'nın devi Nijerya da Türk İHA ve SİHA'larına talip oldu
- Fenerbahçe'den Trabzonspor maçı sonrası taraftara çağrı! Hem saat hem de konum verdiler
- Otomobil ile tanker çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
- Fenerbahçe'de bıçak kemiğe dayandı! Başkan Ali Koç camiaya ayaklanma çağrısı yaptı
- Trabzonspor-F.Bahçe maçı sonrası Rıdvan Dilmen'den hakem Ali Şansalan'a olay sözler: Kural tanımazsın
- Demet Akalın eşi Okan Kurt için sosyal medyadan yardım istedi: Nerede bu polisler?
- Vatandaşlar camilere akın etti! Tüm Türkiye'de Mevlit Kandili idrak edildi
- Hakem Ali Şansalan gündeme oturdu! Fenerbahçe taraftarının çifte standart isyanı çok şiddetli
- Ekrem İmamoğlu'ndan taksi açıklaması: Bir avuç plaka ağası kaybedecek, gözünüz bizde olsun
- Trabzonsporlu futbolculardan kolbastı şov! Fenerbahçe galibiyetini çılgınca kutladılar
- Dev maç nefes kesti! Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek namağlup liderlik koltuğuna oturdu
- Hız motoruyla otomobile arkadan çarpan öğretmen, feci şekilde can verdi
- Kabak çekme makinasına düşen kadının ayakları koptu
- Meteoroloji uyardı! Ankara ve İstanbul dahil 47 ilde yarın sağanak yağış bekleniyor
- Babasının silahıyla oynayan 15 yaşındaki çocuk, 13 yaşındaki kardeşinin ölümüne sebep oldu
- Tarifeli uçağa binen Kılıçdaroğlu ekonomi sınıfında vatandaşlarla yolculuk etti
- Trabzonspor-Fenerbahçe maçında dikkat çeken görüntü! Futbolcular not kağıdını elden ele dolaştırdı
- Okan Bayülgen'den Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajı için olay yorum! Sonra hemen düzeltti
- Rıdvan Dilmen'den canlı yayında Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemine kırmızı kart tepkisi
- Trabzonspor karşısında 10 kişi kalan Fenerbahçe'de taraftarlar çıldırdı! Ali Şansalan'a görülmemiş tepki var
- İstanbul Baro Başkanlığına Mehmet Durakoğlu üçüncü kez seçildi
- Son Dakika: Türkiye'de 17 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 186 kişi vefat etti, 24 bin 114 yeni vaka tespit edildi
- Volkan Demirel yayıncı kuruluş ekranlarından Galatasaray taraftarına seslendi: Kıymetini bilin
- Fatih Terim'den taraftara Sacha Boey müjdesi: Beşiktaş maçında oynayabilecek
- Karagümrük zirveyi zorluyor! İstanbul ekibi, deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup etti
- Aslan zirveyle puan farkını eritti! Galatasaray, sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup etti
- Galatasaray'da Mustafa Cengiz ve yönetimi ibra edildi
- Seyirciler endişeyle izledi! Vahşi ayı, sirkte hamile eğiticisine saldırdı
- Sürücüyü şüpheli hareketleri ele verdi! Aracın motor bölümünden çorap içerisinde ruhsatsız tabanca çıktı
- Kasımpaşa'nın hocası Cihat Arslan'dan istifa çağrılarına ilginç tepki: Keçiler ölür ama günahlar yok olmaz
- Görenler artık onu tanıyamıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi ağızları açık bıraktı
- Sanatçı Arif Sağ'dan Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili ilginç çıkış: Siz onu seveceksiniz
- 6 kişinin zehirlenmesinin ardından Giresun İl Sağlık Müdürlüğü'nden ıspanak uyarısı
- Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan'a 15 gün meslekten men cezası
- Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle dili tutuldu
- Markete giden aileye sokakta kurşun yağdırdılar! 6 yaşındaki çocukları vuruldu
- Mostafa Mohamed durdurulamıyor! Konyaspor'u da boş geçmedi
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