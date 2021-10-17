17 Ekim 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Z Raporu

01:00 A. Demirspor - ÖK Y. Malatyaspor

02:45 DG Sivasspor - FTA Antalyaspor

04:30 G. Giresunspor - Ç. Rizespor

06:15 Arşiv Süper Lig: Trabzonspor - Fenerbahçe

07:00 Trio

08:00 Z Raporu

09:00 Yeni Gün

11:00 Fenerbahçe - Trabzonspor

11:30 Trabzonspor - Fenerbahçe

12:00 Geçmişten Günümüze

12:45 Derbi Klip

13:00 Trabzon'da Bir Gün

14:00 Beın Süper Lig

16:00 Galatasaray - İH Konyaspor

18:00 beIN Süper Lig

19:00 Trabzonspor - Fenerbahçe

21:00 beIN Süper Lig

23:00 Trio

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