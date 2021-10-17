17 Ekim 2021 Atv Yayın Akışı

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Gece Kuşu

02:30 Bir Zamanlar Çukurova

05:00 Maraşlı

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:35 Kardeşlerim

15:25 Kuruluş Osman

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Nihat Hatipoğlu ile Mevlit Kandili Özel

21:45 Kim Milyoner Olmak İster?

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