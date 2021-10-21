160 bin TL'lik ziynet eşyası hırsızlığı şüphelisi kadınlardan biri yakalandı - Haberler
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160 bin TL'lik ziynet eşyası hırsızlığı şüphelisi kadınlardan biri yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest - Haberler | Güncel
160 bin TL'lik ziynet eşyası hırsızlığı şüphelisi kadınlardan biri yakalandı

KAYSERİ'de çelik kapıların kilitlerini kırarak girdikleri evlerde 160 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 4 kadından 1'i yakalandı.

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de çelik kapıların kilitlerini kırarak girdikleri evlerde 160 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 4 kadından 1'i yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kayseri'de çelik kapıların kilitlerini kırarak, çeşitli adreslerdeki evlere hırsızlık için giren 4 kadın toplam 160 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı. Ev sahiplerinin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler hırsızlık olaylarını gerçekleştiren kişilerin kimliklerini belirledi. Hırsızlardan H.B. (37) isimli kadın polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis, firari 3 kadının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


160 bin TL'lik ziynet eşyası hırsızlığı şüphelisi kadınlardan biri yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest - Son Dakika Haberleri
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