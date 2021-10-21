16 yayla evinden kablo çalan şüpheli yakalandı - Haberler
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16 yayla evinden kablo çalan şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel
16 yayla evinden kablo çalan şüpheli yakalandı

OSMANİYE'de son bir hafta içerisinde girdiği 16 yayla evinden elektrik ve telefon hattı kablolarını çalan Y.M.Ö. (32), jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

OSMANİYE'de son bir hafta içerisinde girdiği 16 yayla evinden elektrik ve telefon hattı kablolarını çalan Y.M.Ö. (32), jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Y.M.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri ( Jasat ) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Dereobası köyü Olukbaşı Yaylası'ndaki evlerde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemede, evlerin dış hattındaki kabloları çalan şüphelinin Y.M.Ö. olduğu tespit edildi. Son bir hafta içerisinde 16 yayla evine girerek hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen çalıntı malzemeler ise mağdurlara teslim edildi. Şüpheli Y.M.Ö. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


16 yayla evinden kablo çalan şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Son Dakika Haberleri
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