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16 METRELİK SU KUYUSUNA DÜŞEN 2 KEÇİDEN 1'İ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, uzun zamandır kullanıma kapalı olan 16 metrelik su kuyusuna düşen 2 keçiden 1'i itfaiye ekiplerinin yoğun çabası ile kurtarılırken, diğer keçi ise boğuldu.

YUNUSEMRE, MANİSA (DHA) - MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, uzun zamandır kullanıma kapalı olan 16 metrelik su kuyusuna düşen 2 keçiden 1'i itfaiye ekiplerinin yoğun çabası ile kurtarılırken, diğer keçi ise boğuldu.Yunusemre ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde motosiklet tamirciliği yaparak geçimini sağlayan Ahmet Üzüm (34), otlatmak için keçilerini bahçeye çıkardı. Üzüm, tamir ettiği bir motosikletin parçalarını almak için evden ayrılarak sanayiye gitti. Bir süre sonra geri evine dönen Üzüm, otlatmak için bahçeye çıkardığı keçilerini bulamadı. Çevrede arama yapan Üzüm, kaybettiği keçilerin sesinin su kuyusundan geldiğini fark etti. Ahmet Üzüm yaptığı kontrolde, 2 keçisinin 16 metrelik su kuyusuna düştüğünü görünce Manisa itfaiyesinden yardım talep etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımı ile kuyuya inerek keçilerden 1'ini kurtarırken, diğer keçinin ise boğulduğunu belirledi. Ahmet Üzüm, kurtarılan keçisini severek teselli buldu.Olayı anlatan Ahmet Üzüm, Motosiklet tamircisiyim. Genelde sanayiye parça almaya giderdim. Bu hayvanlarım, açık alan diye burada otluyorlar. Geldiğimde seslerini duydum. Dut yaprağını yiyeyim derken, 2 keçi aşağıya düşmüş. Birini sağ olarak çıkardık, diğeri öldü. Üzgünüm diye konuştu.

16 METRELİK SU KUYUSUNA DÜŞEN 2 KEÇİDEN 1'İ ÖLDÜ

16 METRELİK SU KUYUSUNA DÜŞEN 2 KEÇİDEN 1'İ ÖLDÜ

16 METRELİK SU KUYUSUNA DÜŞEN 2 KEÇİDEN 1'İ ÖLDÜ

16 METRELİK SU KUYUSUNA DÜŞEN 2 KEÇİDEN 1'İ ÖLDÜ

16 METRELİK SU KUYUSUNA DÜŞEN 2 KEÇİDEN 1'İ ÖLDÜ

16 METRELİK SU KUYUSUNA DÜŞEN 2 KEÇİDEN 1'İ ÖLDÜ

16 METRELİK SU KUYUSUNA DÜŞEN 2 KEÇİDEN 1'İ ÖLDÜ

16 METRELİK SU KUYUSUNA DÜŞEN 2 KEÇİDEN 1'İ ÖLDÜ
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Haber: 16 METRELİK SU KUYUSUNA DÜŞEN 2 KEÇİDEN 1'İ ÖLDÜ - Haberler
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