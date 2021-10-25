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16 göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
16 göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde lastik botta yakalanan 16 göçmen karaya çıkarıldı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde lastik botta yakalanan 16 göçmen karaya çıkarıldı.

Sabaha karşı Bodrum açıklarındaki lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere gitti.

Sahil Güvenlik botuna alınan 16 göçmen, karaya çıkarıldı. Göçmenlerin Bodrum'daki işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

(Hamdi Yörür/İHA)

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