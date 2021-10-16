16 Ekim 2021 TRT spor Yayın Akışı
16 Ekim 2021 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Futbol Anadolu
04:00 Spor Artı
05:00 Başlama Vuruşu
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:50 TFF 1. Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 İtalya Seri A Goller
13:40 İspanya La Liga Goller
13:50 İngiltere Premier Lig Goller
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol
17:50 Süper Lig Goller
18:00 Spor Merkezi
20:00 Dakika Skor
20:45 % 100 Futbol Devre Arası
21:00 Dakika Skor
22:00 % 100 Futbol
23:00 İleri Üçlü