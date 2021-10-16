16 Ekim 2021 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Futbol Anadolu

04:00 Spor Artı

05:00 Başlama Vuruşu

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:50 TFF 1. Lig Goller

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 İtalya Seri A Goller

13:40 İspanya La Liga Goller

13:50 İngiltere Premier Lig Goller

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Gündem Futbol

17:50 Süper Lig Goller

18:00 Spor Merkezi

20:00 Dakika Skor

20:45 % 100 Futbol Devre Arası

21:00 Dakika Skor

22:00 % 100 Futbol

23:00 İleri Üçlü

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