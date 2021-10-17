16 Ekim 2021 Haberleri
16 Ekim 2021 Manşet Haberleri.
- Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı
- Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetimi idari açıdan ibra edilmedi
- Fenerbahçe, Trabzonspor maçının havasına girdi! Pereira'nın sözleri futbolcuları fena ateşledi
- Arnavutköy'de metro inşaatında işçileri taşıyan sepetin halatı koptu: 3 yaralı
- Lazio-Inter maçında ortalık savaş alanına döndü! Yıldız futbolcular yaka paça kavga etti
- Merkel ile Boğaz manzarasını izlemeye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'direk' şakası
- Ispanak zehirlenmesi tekrar mı hortladı? 6 kişi yoğun bakımda
- Benzeri görülmemiş vaka! Bir hastada, en ölümcül iki korona mutasyonu aynı anda görüldü
- Vatandaşa çarptığını söyleyen makinistin ihbarı ekipleri harekete geçirdi! Tren rayları didik didik arandı
- Cristiano Ronaldo'dan çılgın hediye! Sevgilisi Georgina Rodriguez için 1.3 milyon lirayı düşünmeden harcadı
- Meteoroloji'den 11 ile kuvvetli sağanak uyarısı! 100 kilogram yağış düşecek, sel riskine dikkat
- ORC Araştırma'dan Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında büyük fark var
- Dev maç öncesi tansiyon çok yüksek! Trabzon'da Fenerbahçe kafilesine sözlü saldırı
- Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var
- Sumudica, Süper Lig'e fırtına gibi döndü! Yeni Malatya, deplasmanda Adana Demirspor'u 2-0 yendi
- Son rötuşları yapılan AKM'nin ışıkları yakıldı
- Sedat Peker'den kendisi için istenen cezalara ilk tepki: Bu ceza bana hiç yakışmadı
- Balotelli'den olay hareket! Sadık'ın saçlarından tutarak yaptığı müdahale gündeme oturdu
- Yayıncı kuruluşta Volkan Demirel fırtınası! Üst üste kontraları stüdyoyu kahkahaya boğdu
- Son Dakika: Türkiye'de 16 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 212 kişi vefat etti, 28 bin 537 yeni vaka tespit edildi
- Emniyet, Batı Karadeniz'deki sel felaketinin belgeselini hazırladı! Mücadeleye yüreğini koyanlar anlattı
- Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara çağrısına en sert tepki Bakan Soylu'dan geldi: Beceriksizliğini sarhoş narasıyla kapatmaya çalışıyor
- Macron, Fransa'da yüzlerce Cezayirlinin öldürüldüğü katliamın anma törenine katıldı
- Çağlar, Ronaldo'yu sahadan sildi! Milli futbolcumuzun damga vurduğu maçı Leicester City farklı kazandı
- İBB Başkanı İmamoğlu: Sanat için Diyarbakır'a geldim, siyasi bir gezi değil
- Gaziantep'te minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı: 2'si ağır 12 yaralı
- Nefes kesen düello! Sivasspor-Antalyaspor maçında yağmur gibi gol yağdı
- Yardım için kamera karşısına geçen 3 çocuk annesi kadının yanlışlıkla verdiği çıplak poz olay oldu
- CHP'li avukat Feyza Altun'un AK Partililer hakkındaki paylaşımı büyük tepki çekti
- 18 yaşındaki Kerim'in cinayet şüphelisi kuzeni tutuklandı
- Dere yatağına uçan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
- Yıllar sonra itiraf etti! Abdurrahim Albayrak'tan Galatasaray Genel Kurulu'na damga vuran Falcao özrü
- Berrak Tüzünataç, 8 yaş küçük sevgilisi ile Yunan adalarında tatiline devam ediyor
- Yıllar onu daha da güzelleştirdi! İşte Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın son hali
- Mesut Özil sahada olacak mı? Pereira kritik Trabzonspor maçı için ilk 11'ine karar verdi
- 12 yaşındaki yeğenini uyurken kalbinden bıçaklayarak öldüren amca tutuklandı
- Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamalarına AK Parti'den cevap: Yassıada zihniyetidir
- Vali, görme engelli bireylerin sorunlarını gözüne taktığı bandajla yürüyerek gördü
- Nişantaşı'nda kuyumcuyu soyan gaspçılar yakalandı! 20 milyon liralık mücevheri rezervuarın içine saklamışlar
- Ozan Tufan'ın takımını perişan etti! Salah öyle bir gol attı ki, takım arkadaşları bile hayranlıkla izledi
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