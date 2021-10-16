16 Ekim 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 FTA Antalyaspor - A. Demirspor

01:45 Haftanın Golleri

02:00 Santra

03:30 Burak Elmas Özel

05:00 Futbolun Şehirleri

06:00 Bi'de Bana Sor

06:15 Süper Lig Haftanın Golleri

06:30 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

07:00 Yeni Gün

09:00 Gaziantep FK - Altay

10:45 Haftanın Golleri

11:00 Beın Manşet

12:30 Nostalji Maçlar: Sivasspor - Kayserispor

14:15 Haftanın Golleri

14:30 Arşiv Süper Lig: DG Sivasspor - FTA Antalyaspor

15:00 Arşiv Süper Lig: M. Başakşehir - Beşiktaş

15:30 Santra

17:00 Sanal Direktör

18:00 Süper Hikayem

19:00 beIN Süper Lig

20:00 Arşiv Süper Lig: M. Başakşehir - Beşiktaş

22:00 beIN Süper Lig

23:30 Trio

InterSinema.com - Son Dakika Haberleri