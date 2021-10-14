16. Contemporary Istanbul'u 40 bin 480 kişi ziyaret etti - Haberler
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16. Contemporary Istanbul'u 40 bin 480 kişi ziyaret etti

AA / Salih Şeref - Haberler | Güncel
16. Contemporary Istanbul'u 40 bin 480 kişi ziyaret etti

Akbank ana sponsorluğunda Tersane İstanbul'da düzenlenen 16. Contemporary Istanbul'u (CI), 6 günde 40 bin 480 kişi ziyaret etti.

İSTANBUL (AA) - Akbank ana sponsorluğunda Tersane İstanbul'da düzenlenen 16. Contemporary Istanbul'u (CI), 6 günde 40 bin 480 kişi ziyaret etti.

CI'dan yapılan açıklamaya göre, yoğun katılımın yanı sıra fuar boyunca Contemporary Istanbul'a ait sosyal medya mecralarında 6 milyonu aşan bir etkileşim gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, fuarı bu yıl başarılı bir şekilde geçirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Contemporary Istanbul, sahip olduğu tüm bu avantajlar ile dünya fuarları arasında çok özel bir yer alacağını da kanıtlamış oldu. Fuar boyunca iş, sanat dünyası, koleksiyonerler, sanat izleyicileri Tersane İstanbul'da yaptığımız 16. edisyonu defalarca ziyaret ettiler. CI, bu yıl ilk kez sadece bir fuar değil aynı zamanda çok özel bir sosyalleşme alanı da oldu. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle ertelenen 15. edisyonumuzu bu yıl haziran ayında yaparak 4 ay ara ile iki fuar hayata geçirmiş olduk. Bu iki fuarda da satış oranlarında aradaki kısa süreye rağmen muazzam bir artış yaşandı. Sanat alıcıları her iki fuara da oldukça yoğun ilgi gösterdiler. Bu veriler önümüzdeki dönem hazırlıkları için de bize yol gösterici olacak."

Fuarın 16. edisyonunda sanatseverler, 9 bin 500 metrekare kapalı ve 10 bin metrekare açık alanda, 47 galeri ve 11 kurumun stantlarını ziyaret etti.

Tarihi bir atmosferde yer alan 436 sanatçıya ait 1240 çağdaş sanat eserini izlemenin yanı sıra ziyaretçiler, Haliç'in kıyısında gerçekleştirilen etkinliklere de katılarak, Türkiye'de ilk kez bir sanat fuarından daha fazlasını deneyimleme fırsatı yakaladılar.???????

AA / Salih Şeref - Son Dakika Haberleri
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Haber: 16. Contemporary Istanbul'u 40 bin 480 kişi ziyaret etti - Haberler
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