16. Ankara Kitap Fuarı 22 Ekim'de kapılarını açacak

ANKARA (AA) - 16. Ankara Kitap Fuarı, 22-31 Ekim tarihleri arasında ATO Congresium'da düzenlenecek.

Söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktiviteleriyle binden fazla etkinliğin gerçekleştirileceği fuarda, 300'ü aşkın yayın evi ve sivil toplum kuruluşu yer alacak.

Okurlarını on binlerce kitapla karşılamaya hazırlanan fuarda, 30 sahaf da hazır bulunacak.

Konuk ülke olarak Kazakistan'ın ağırlanacağı fuarda, ülkenin eserleri Türkçe yayınlanmış yazarları da misafir edilecek.

Girişin hafta içi öğrenci, öğretmen ve engellilere ücretsiz olacağı 16. Ankara Kitap Fuarı, 22-31 Ekim tarihleri arasında her gün 10.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.