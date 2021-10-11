156 yıllık deniz feneri, masal evine dönüştürüldü - Haberler
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156 yıllık deniz feneri, masal evine dönüştürüldü

Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Haberler | Güncel
156 yıllık deniz feneri, masal evine dönüştürüldü

MERSİN'de, 156 yıllık deniz feneri, masal evine dönüştürülerek çocukların hizmetine sunuldu.

MERSİN (DHA) - MERSİN'de, 156 yıllık deniz feneri, masal evine dönüştürülerek çocukların hizmetine sunuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılında başlatılan Anadolu Masalları Projesi, 'Masal Evleri' ile tüm çocuklara ulaşmaya devam ediyor.

Mersin Ayşe Ecevit Anadolu Masal Evi, 1865 yılında inşa edilen deniz feneri, bir gönüllünün desteğiyle Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılı itibarıyla faaliyete geçirildi. Masal evi; 3 masal anlatım odası, 1 sanat ve etkinlik odası, 1 drama odası, Anadolu Çocuk Oyunları alanı ve müzik etkinlikleri alanından oluşuyor. Sınıfça randevu alarak gelen öğrenciler, bir yandan Anadolu ve Yörük masallarını dinlerken bir yandan da Anadolu çocuk oyunları, müzik etkinlikleri, drama etkinlikleri ve geleneksel el sanatları etkinlikleriyle dolu dolu bir zaman geçiriyor.

'ÇOCUKLARIMIZI GEÇMİŞLERİNDEN KOPMADAN GELECEĞE HAZIRLIYORUZ'

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Masal Evleri'nin Anadolu kültürünü yaşattığını söyledi.

Faaliyete geçen Masal Evleri'nde kültürel kodların gelecek nesillere aktarıldığını belirten Koca, "Unutulmaya yüz tutmuş Anadolu, Yörük masallarını çocuklarımıza öğretmenin gayreti içerisinde dizayn edildi. Şehrimizdeki okulların öğrencileri, randevu sistemine göre burada ağırlıyoruz. Masal anlatımlarına ek olarak çocuk oyunları, müzik etkinlikleri, drama, geleneksel el sanatları, boyama gibi aktivitelerle dolu dolu zaman geçirdikleri bir alan burası. Onların hayal dünyasına, hayata hazırlanmasına yardımcı olacak. Geçmişten geleceğe köprü olarak, geçmişinden kopmadan, bir ayağı memleketinde bir ayağıyla da deryalar gezen insanlar olmalarını temenni ediyoruz" dedi.


156 yıllık deniz feneri, masal evine dönüştürüldü

156 yıllık deniz feneri, masal evine dönüştürüldü

156 yıllık deniz feneri, masal evine dönüştürüldü

156 yıllık deniz feneri, masal evine dönüştürüldü

156 yıllık deniz feneri, masal evine dönüştürüldü

156 yıllık deniz feneri, masal evine dönüştürüldü

156 yıllık deniz feneri, masal evine dönüştürüldü

156 yıllık deniz feneri, masal evine dönüştürüldü

156 yıllık deniz feneri, masal evine dönüştürüldü

156 yıllık deniz feneri, masal evine dönüştürüldü

156 yıllık deniz feneri, masal evine dönüştürüldü

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Haber: 156 yıllık deniz feneri, masal evine dönüştürüldü - Haberler
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