156 yıllık deniz feneri, masal evine dönüştürüldü

MERSİN (DHA) - MERSİN'de, 156 yıllık deniz feneri, masal evine dönüştürülerek çocukların hizmetine sunuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılında başlatılan Anadolu Masalları Projesi, 'Masal Evleri' ile tüm çocuklara ulaşmaya devam ediyor.