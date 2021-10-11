150 metre yüksekteki cam terasta yürümek yürek istiyor

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'in Yavuzeli ilçesindeki tarihi Rumkale'de yapımı tamamlanan cam terasın kapıları, ilk ziyaretçilere açıldı. 150 metre yükseklikte yürüyenler, ya yakınlarına sarılarak manzaranın keyfini çıkarmaya çalıştı ya da korkuluklara tutunarak geri döndü.

Yavuzeli ilçesindeki tarihi Rumkale'de yapımı tamamlanan, 270 metrekarelik cam teras açıldı. Bölgeye gelenler, Rumkale ve Fırat Nehri manzarasını camın üzerinde yürüyerek seyredebiliyor. Ziyaretçilerden bazıları, zor anlar yaşarken, bazıları da manzaranın keyfini çıkardı. 150 metre yükseklikte yürüyenler, ya yakınlarına sarıldı ya da korkuluklara tutunarak geri döndü.

Rumkale'ye yapılan cam terasın Gaziantep turizmine katkı sağlayacağını kaydeden Murat Barık ise "Rumkale canlandıkça Gaziantep canlanacak. Yapılan seyir terasın inanılmaz bir görüntüsü var. Bu manzarayı herkesin çok zevkli şekilde karşılayacağını düşünüyorum. Herkes gelip buradaki güzellikleri görmeli. Bazı arkadaşlarımız yürürken korktu ama yükseklik korkusu olmayan tüm vatandaşlar mutlaka gelip görmeli" diye konuştu.