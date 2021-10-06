150 metre sürüklenen tırdan burnu bile kanamadan çıktı - Haberler
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150 metre sürüklenen tırdan burnu bile kanamadan çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
150 metre sürüklenen tırdan burnu bile kanamadan çıktı

- Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kontrolden çıkan ayçiçeği küspesi yüklü tır, keskin virajda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yan yatarak yaklaşık 150 metre sürüklenirken, sürücü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

EDİRNE (İHA) - - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kontrolden çıkan ayçiçeği küspesi yüklü tır, keskin virajda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yan yatarak yaklaşık 150 metre sürüklenirken, sürücü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, Edirne-Uzunköprü kara yolunda meydana geldi. Edirne istikametinden Uzunköprü istikametine seyir halinde olan Erdinç Cirit idaresindeki 35 HD 3201 plakalı ayçiçeği küspesi yüklü tır, sürücünün virajın keskin olması sebebi ile direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve dorsenin bariyerlere çarpası sonucu yan yatarak, yaklaşık 150 metre sürüklenirken, sürücü ise kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Yoldan geçen sürücüler, kazayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen jandarma ve polis ekipleri, kara yolunda herhangi bir kaza yaşanmaması amacıyla güvenlik önlemi aldı. Yola dökülen küspeler sebebiyle trafik kısa süre kapalı kaldı. Yola dökülen küspeler Karayolları ekiplerinin temizlemesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.

Jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Berkant Şükrü Doğan Uludağ/İHA)

150 metre sürüklenen tırdan burnu bile kanamadan çıktı

150 metre sürüklenen tırdan burnu bile kanamadan çıktı

150 metre sürüklenen tırdan burnu bile kanamadan çıktı

150 metre sürüklenen tırdan burnu bile kanamadan çıktı

150 metre sürüklenen tırdan burnu bile kanamadan çıktı

150 metre sürüklenen tırdan burnu bile kanamadan çıktı

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