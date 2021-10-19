15 YAŞINDAKİ ZÜBEYİR'İN CİNAYET ŞÜPHELİSİ 2 KARDEŞ TUTUKLANDI

BAĞLAR, DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da daha önce tartışma yaşadığı Zübeyir Kola'yı (15) sokakta çıkan çatışmada öldürdüğü suçlamasıyla saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan Mehmet Ali E., (17) ile ağabeyi İhsan E.,, (22) mahkemede birbirlerini yalanladı. Mehmet Ali E.,, olay günü evde olduğunu ve suçlamaları kabul etmediğini belirtirken, ağabeyi İhsan E., de, 'Ben evdeydim, kardeşim evde değildi dedi. 2 kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 6 Ekim'de gece saatlerinde Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Zübeyir Kola, arkadaşı F.E. ile dışarı çıktıktan sonra sokakta daha önce tartışma yaşadığı Mehmet A.E., ile karşılaştı. Zübeyir'i gören Mehmet Ali.E., tabanca ile ateş açtı. Zübeyir Kola da tabancayla karşılık verdi. Çıkan çatışmada kurşunların isabet ettiği Zübeyir Kola, kanlar içinde kaldı, Mehmet Ali E., de olay yerinden kaçtı. Zübeyir, arkadaşı F.E.'nin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kola, hastanede hayatını kaybetti.

11 GÜN SONRA YAKALANDI

Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sokaktaki bir evin bahçesinde 3 tabanca ile çok sayıda mermi kovanı buldu. Görgü tanıklarının ifadesinde Mehmet Ali E.'nin yanında ağabeyi İhsan E.'nin de olduğunu belirledi. 2 kardeşin yakalanması için çalışma başlatıldı. 11 gün boyunca özel ekip tarafından izi sürülen Mehmet Ali E., ile ağabeyi İhsan E.'nin Kayapınar ilçesinde bir evde saklandığı tespit edildi. Özel harekat polislerinin desteğiyle eve operasyon düzenlendi. Ekipler, 2 kardeşi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramada, olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 kardeş, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mehmet Ali E., savunmasında Ben yapmadım, olay günü evdeydim dedi. Ağabey İhsan E., ise Ben evdeydim, kardeşim evde değildi dedi. Bunun üzerine Mehmet Ali E., Ağabeyim yanlış hatırlıyor, evdeydim. Görgü şahitleri de bana iftira atıyorlar dedi. Mehmet Ali E., 'kasten adam öldürme' suçundan ağabeyi de yardım ettiği gerekçesiyle, tutuklanarak cezaevine gönderildi.