15 yaşındaki Zübeyir'in, 17 yaşındaki cinayet şüphelisi yakalandı - Haberler
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15 yaşındaki Zübeyir'in, 17 yaşındaki cinayet şüphelisi yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel
15 yaşındaki Zübeyir'in, 17 yaşındaki cinayet şüphelisi yakalandı

DİYARBAKIR'da daha önce tartışma yaşadığı Zübeyir Kola'yı (15) sokakta çıkan çatışmada öldürdüğü suçlamasıyla M.A.E. (17) saklandığı eve düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da daha önce tartışma yaşadığı Zübeyir Kola'yı (15) sokakta çıkan çatışmada öldürdüğü suçlamasıyla M.A.E. (17) saklandığı eve düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Olay, 6 Ekim'de gece saatlerinde Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Zübeyir Kola, arkadaşı F.E. ile dışarı çıktıktan sonra sokakta daha önce tartışma yaşadığı M.A.E. ile karşılaştı. Zübeyir'i gören M.A.E., tabanca ile ateş açtı. Zübeyir Kola da tabancayla karşılık verdi. Çıkan çatışmada kurşunların isabet ettiği Zübeyir Kola, kanlar içinde kaldı, M.A.E. de olay yerinden kaçtı. Zübeyir, arkadaşı F.E.'nin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kola, hastanede hayatını kaybetti.

11 GÜN SONRA YAKALANDI

Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sokaktaki bir evin bahçesinde 3 tabanca ile çok sayıda mermi kovanı buldu. M.A.E.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. 11 gün boyunca özel ekip tarafından izi sürülen M.A.E.'nin Kayapınar ilçesinde bir evde saklandığı tespit edildi. Özel harekat polislerinin desteğiyle eve operasyon düzenlendi. Ekipler, M.A.E.'yi olayda kullandığı iddia edilen tabanca ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan M.A.E.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.


15 yaşındaki Zübeyir'in, 17 yaşındaki cinayet şüphelisi yakalandı

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Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Son Dakika Haberleri
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