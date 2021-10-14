15 Temmuz kahramanlarının ailelerinden Başkan Kılınç'a ziyaret - Haberler
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15 Temmuz kahramanlarının ailelerinden Başkan Kılınç'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
15 Temmuz kahramanlarının ailelerinden Başkan Kılınç'a ziyaret

15 Temmuz'da şehit düşen kahramanların aileleri Adıyaman Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile bir araya geldi.

ADIYAMAN (İHA) - 15 Temmuz'da şehit düşen kahramanların aileleri Adıyaman Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile bir araya geldi.

15 Temmuz'un kahramanlarından olan Şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, Besnili ikiz polis memuru şehit Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç ile 15 Temmuz şehitlerinin aileleri Adıyaman Belediyesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın belediye binasının kapısında karşıladığı şehit yakınları, Adıyaman'da kendilerine gösterilen ilgiden dolayı teşekkürlerini iletti.

Ziyarette kısa bir konuşma yapan ve 15 Temmuz'un sembol isimlerinden olan kahramanların ailelerini Adıyaman'da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "15 Temmuz 2016 da, hiçbir gücün bu millete boyun eğdiremeyeceğini tüm dünyaya gösterdik. Millet olarak 15 Temmuz kahramanlarına minnettarız" diye konuştu. - ADIYAMAN

15 Temmuz kahramanlarının ailelerinden Başkan Kılınç'a ziyaret

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Haber: 15 Temmuz kahramanlarının ailelerinden Başkan Kılınç'a ziyaret - Haberler
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