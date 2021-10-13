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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda müşteri ile kargocu kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda müşteri ile kargocu kavgası kamerada

Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda kargosunun geç geldiğini iddia eden müşteri ile kargo şirketi çalışanı arasında kavga çıktı.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda kargosunun geç geldiğini iddia eden müşteri ile kargo şirketi çalışanı arasında Kavga çıktı. Tekme ve yumrukların kullanıldığı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kargo şirketi çalışanı otogar içerisindeki müşterilerine kargolarını dağıtıyordu. Müşterilerden biri kargo şirketi çalışanına kargosunun geç geldiğini söyledi. Başlayan sözlü tartışma kısa sürede yumruk ve tekmelerin atıldığı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulurken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda müşteri ile kargocu kavgası kamerada

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